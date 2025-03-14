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Для агро и телекома предлагают изменить критерии "клуба белого бизнеса"
46% опрошенных компаний стремятся попасть в перечень налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства (так называемого "клуба белого бизнеса ") от Государственной налоговой службы, но при этом имеют замечания к критериям отбора.
Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.
Там констатируют, что ряд известных компаний с многолетним опытом работы на украинском рынке, представляющих разные сферы экономики, в частности аграрную сферу и телеком, не смогли попасть в перечень из-за несовершенства критериев, несмотря на высокий уровень соблюдения налоговой культуры и выполнения обязательств по уплате налогов и сборов.
Как отмечают в ЕБА, эти отрасли имеют чрезвычайно важное значение для экономики. По данным Минагрополитики, в прошлом году аграрный сектор обеспечил почти 24,7 млрд долларов экспортной выручки, что составило 59% валютных поступлений государства. А компании телекома за первое полугодие 2024 года от предоставления электронных коммуникационных услуг пополнили бюджет на 52,4 млрд грн.
Что предлагает бизнес
Эксперты ЕБА считают целесообразным доработать текущие критерии, а именно внести ряд изменений в Налоговый кодекс – так, чтобы это способствовало включению добросовестных налогоплательщиков в перечень.
В частности, бизнес-сообщество предлагает изменения, которые должны более четко дифференцировать единичные случайные или неосознанные ошибки и умышленные нарушения, а также изменение критерия уровня уплаты налогов, а именно, использование средневзвешенного показателя вместо среднеарифметического.
Также бизнес считает целесообразным установить допустимый предел в 10% незавершенных расчетов, ведь даже добросовестные экспортеры могут сталкиваться с несвоевременными валютными расчетами.
Кроме того, в ЕБА предлагают разрешить разовое изменение основного вида деятельности без потери статуса добросовестного плательщика в течение 12 месяцев, поскольку предприятия могут изменять свою деятельность из-за рыночных условий, реструктуризации или изменения экономической ситуации.
Отметим, в Государственной налоговой службе планируют пересмотреть функционирование так называемого "клуба белого бизнеса" — перечень, в который попадают предприятия, отвечающие стандартам прозрачного ведения бизнеса в Украине и имеющие налоговые преференции.
"Часто слышу сетование, что бизнес не стоит делить на "белый" и "черный". Есть компании, которые могут не дотягивать до формальных критериев, но при этом исправно платят налоги. Поэтому будем дискутировать и возможно изменять системные подходы к формированию такого бизнеса сообщества. Правила для всех едины", — подчеркнул новый глава ГНС Руслан Кравченко.
"Клуб белого бизнеса" или "Территория высокого уровня доверия"
Напомним, Государственная налоговая служба (ГНС) для удобства налогоплательщиков и пользователей создала сайт — "Территория высокого уровня налогового доверия". Попадание в перечень зависит не от объема уплаченных налогов, а от специального коэффициента, превышающего средний по соответствующей отрасли.
В настоящее время в перечне более 8 тысяч компаний. Больше таких бизнесов в столице и на Днепропетровщине. Но в список попали компании, имеющие связи с подсанкционными лицами, не соответствующие стандартам, а в 24 компаниях до начала полномасштабной войны были владельцы из РФ.
Заметим, полный перечень попавших в "Клуб белого бизнеса" компаний доступен на официальном сайте ДПС.