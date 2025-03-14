Для агро та телекому пропонують змінити критерії "клубу білого бізнесу"

46% опитаних компаній прагнуть потрапити до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства (так званого “клубу білого бізнесу”) від Державної податкової служби, але при цьому мають зауваження щодо критеріїв відбору.

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Про це повідомляє пресслужба Європейської Бізнес Асоціації.

Там констатують, що ряд відомих компаній з багаторічним досвідом роботи на українському ринку, які представляють різні сфери економіки, зокрема аграрну сферу та телеком, не змогли потрапити до переліку через недосконалість критеріїв, незважаючи на високий рівень дотримання податкової культури та виконання зобов’язань зі сплати податків та зборів.

Як наголошують в ЄБА, згадані галузі мають надзвичайно важливе значення для економіки. За даними Мінагрополітики, минулого року аграрний сектор забезпечив майже 24,7 млрд доларів експортної виручки, що склало 59% валютних надходжень держави. А компанії телеком сектору за перше півріччя 2024 року від надання електронних комунікаційних послуг поповнили бюджет на 52,4 млрд грн.

Що пропонує бізнес

Експерти ЄБА вважають за доцільне доопрацювати поточні критерії, а саме внести низку змін до Податкового кодексу – так, щоб це сприяло включенню добросовісних платників податків до переліку.

Зокрема, бізнес-спільнота пропонує зміни, що мають більш чітко диференціювати одиничні випадкові або неусвідомлені помилки та навмисні порушення, а також пропонує зміну критерію рівня сплати податків, а саме, використання середньозваженого показника замість середньоарифметичного.

Також бізнес вважає за доцільне встановити допустиму межу у 10% незавершених розрахунків, адже навіть добросовісні експортери можуть стикатися з несвоєчасними валютними розрахунками.

Крім того, в ЄБА пропонують дозволити разову зміну основного виду діяльності без втрати статусу сумлінного платника протягом 12 місяців, оскільки підприємства можуть змінювати свою діяльність через ринкові умови, реструктуризацію або зміну економічної ситуації.

Зауважимо, у Державній податковій службі планують переглянути функціонування так званого “клубу білого бізнесу”, - переліку, до якого потрапляють підприємства, що відповідають стандартам прозорого ведення бізнесу в Україні та мають податкові преференції.

"Часто чую нарікання, що бізнес не варто ділити на "білий" і "чорний". Є компанії, які можуть не дотягувати до формальних критеріїв, але при цьому справно платять податки. Тому будемо дискутувати і можливо змінювати системні підходи до формування такої бізнес спільноти. Правила для всіх єдині" – підкреслив новий очільник ДПС Руслан Кравченко.

"Клуб білого бізнесу" або "Територія високого рівня довіри"

Нагадаємо, Державна податкова служба (ДПС) для зручності платників податків та користувачів створила сайт — "Територія високого рівня податкової довіри". Потрапляння до переліку залежить не від обсягу сплачених податків, а від спеціального коефіцієнта, який має перевищувати середній по відповідній галузі.

Лідером за кількістю представників стала корпорація "Агропросперіс", яку заснували американці Джордж Рор та Моріс Табасінік. До Переліку потрапило 35 компаній цієї корпорації.

Друге місце за кількістю – у агропромислового холдингу "Астарта", власником якого є Віктор Іванчик. У нього до списку увійшло 25 компаній.

Основна частина списку складається із середніх підприємств. Серед них – ТОВ "Промімпекс Полтава" (виробництво гумових виробів), ПП "Теплицьспецсервіс" (виробництво машин і устаткування загального призначення), ТзОВ "Зелена нива" (вирощування зернових культур).

Наразі у переліку більше 8 тисяч компаній. Найбільше таких бізнесів у столиці та на Дніпропетровщині. Але до переліку потрапили компанії, що мають зв’язки з підсанкційними особами, не відповідають стандартам, а у 24 компаніях на початок повномасштабної війни були власники з РФ.

Зауважимо, повний перелік компаній, які потрапили до "Клубу білого бізнесу", доступний на офіційному сайті ДПС.