Для облэнерго повысили тарифы на передачу электроэнергии: детали

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), установила новые тарифы на услуги по распределению электрической энергии региональных операторов системы распределения (ОСР, облэнерго) с 1 мая 2026 года.

Как пишет Delo.ua, соответствующее решение регулятор утвердил на заседании, сообщает "Интерфакс-Украина".

В НКРЭКУ отметили, что основанием для корректировки тарифов стало значительное колебание цен на рынке электроэнергии в первом квартале 2026 года, что повлияло на расходы, связанные с покрытием технологических потерь при распределении электроэнергии.

Как изменятся тарифы

Согласно постановлению, с 1 мая 2026 года тарифы на услуги по распределению электрической энергии для облэнерго вырастут на 1,1-10,1% – для первого класса напряжения потребителей и на 3,7-7,7% – для второго класса.

Отмечается, что самый высокий тариф на распределение э/э в Украине среди областных ОСР для первого класса напряжения потребителей будет действовать для Херсоноблэнерго – 931,90 грн/МВт*ч, самый низкий – для Запорожьеоблэнерго – 313,47 грн/МВт*ч.

В то же время, для второго класса напряжения потребителей самый высокий тариф на распределение установлен для ДТЭК Донецкие электросети – 3 764,28 грн/МВт*ч, самый низкий – для ДТЭК Киевские электросети – 1 003,12 грн/МВт*ч.

НКРЭКУ постановлениями от 5 декабря 2025 года установила тарифы на распределение электроэнергии для каждого ОСР на период с 1 января по 1 апреля 2026 года с последующим их повышением на втором этапе с 1 апреля и на период действия до 31 декабря 2026 года.

Однако в связи с решением регулятора повысить тарифы с 1 мая, предварительно установленные тарифы действовали только в течение одного месяца – с 1 по 30 апреля.

Что это значит

Майское повышение касается прежде всего небытовых потребителей — предприятий и организаций, подключенных к сетям первого и второго класса напряжения.

В среднесрочной перспективе это может оказать определенное влияние на себестоимость товаров и услуг на внутреннем рынке, поскольку бизнес будет вынужден закладывать рост затрат на энергетику в конечную цену продукции.

Для операторов систем распределения эти средства должны стать ресурсом для быстрой модернизации сетей и создания многоуровневой системы защиты энергообъектов от потенциальных угроз.

Напомним, также НКРЭКУ приняла решение о повышении предельных цен (прайс-кепов) на рынке электроэнергии с 1 мая 2026 года.