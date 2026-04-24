Для обленерго підвищили тарифи на передачу електроенергії: деталі

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) встановила нові тарифи на послуги з розподілу електричної енергії регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) з 1 травня 2026 року.

Як пише Delo.ua, відповідне рішення регулятор затвердив на засіданні, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У НКРЕКП зазначили, що підставою для коригування тарифів стало значне коливання цін на ринку електроенергії у першому кварталі 2026 року, що вплинуло на витрати, пов’язані з покриттям технологічних втрат під час розподілу електроенергії.

Як зміняться тарифи

Згідно з постановою, з 1 травня 2026 року тарифи на послуги з розподілу електричної енергії для обленерго зростуть на 1,1-10,1% – для першого класу напруги споживачів, і на 3,7-7,7% – для другого класу.

Зазначається, що найвищий тариф на розподіл е/е в Україні серед обласних ОСР для першого класу напруги споживачів діятиме для Херсонобленерго – 931,90 грн/МВт*год, найнижчий – для Запоріжжяобленерго – 313,47 грн/МВт*год.

Водночас, для другого класу напруги споживачів найвищий тариф на розподіл встановлений для ДТЕК Донецькі електромережі – 3 764,28 грн/МВт*год, найнижчий – для ДТЕК Київські електромережі – 1 003,12 грн/МВт*год.

НКРЕКП постановами від 5 грудня 2025 року встановила тарифи на розподіл електроенергії для кожного ОСР на період з 1 січня до 1 квітня 2026 року з наступним їх підвищенням на другому етапі з 1 квітня і на період дії до 31 грудня 2026 року.

Однак у зв’язку з рішенням регулятора підвищити тарифи з 1 травня, попередньо встановлені тарифи діяли тільки протягом одного місяця – з 1 по 30 квітня.

Що це означає

Травневе підвищення стосуватиметься насамперед непобутових споживачів — підприємств та організацій, які підключені до мереж першого та другого класу напруги.

У середньостроковій перспективі це може мати певний вплив на собівартість товарів і послуг на внутрішньому ринку, оскільки бізнес буде змушений закладати зростання витрат на енергетику у кінцеву ціну продукції.

Для операторів же систем розподілу ці кошти мають стати ресурсом для швидкої модернізації мереж та створення багаторівневої системи захисту енергооб’єктів від потенційних загроз.

Нагадаємо, також НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення граничних цін (прайс-кепів) на ринку електроенергії з 1 травня 2026 року.