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"Доступные кредиты 5-7-9%": бизнес уже получил 2,7 млрд грн в 2025 году
С начала 2025 года бизнес получил 803 льготных кредита в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 2,7 млрд гривен. С момента старта программы в феврале 2020 года предприниматели оформили 104,5 тысяч кредитов на сумму 362,7 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Отмечается, что только за прошлую неделю украинские бизнесмены получили 287 льготных кредитов на сумму 734 млн гривен.
Основные направления финансирования бизнеса
Льготные средства помогают бизнесу расширять производство и создавать новые рабочие места, что поддерживает восстановление экономики.
Так, с начала года в рамках программы бизнес получил:
- 898 млн грн – на переработку;
- 703 млн грн — инвестиционные кредиты;
- 527 млн грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;
- 521 млн грн — на пополнение оборотных средств.
Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере оптовой и розничной торговли.
Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.
О программе
Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" была введена в феврале 2020 года с целью поддержки малых и средних предприятий, имеющих годовой доход до 50 млн. грн.
Средства можно использовать на:
- приобретение нового или б/у оборудования для бизнеса;
- обновление имеющейся техники;
- строительство, реконструкцию или ремонт помещений для основной хозяйственной деятельности (кроме офисов);
- пополнение оборотных средств до 25% стоимости инвестиционного проекта и других подобных целей.
Процентные ставки:
- 5% годовых – для бизнесов с доходом до 25 млн грн, создающих по меньшей мере два рабочих места в течение первого квартала;
- 7% годовых – для бизнесов с доходом до 25 млн грн без требований по созданию новых рабочих мест;
- 9% годовых – для бизнесов с доходом до 50 млн. грн.
На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (48,5 тыс.), Сбербанк (16 тыс.) и Укргазбанк (5,7 тыс.).
Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.
Государственный Sense Bank сообщает об увеличении кредитного портфеля малого, среднего и корпоративного бизнеса на 7,4 миллиарда гривен. Основная часть кредитов была предоставлена в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".