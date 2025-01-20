"Доступные кредиты 5-7-9%": бизнес уже получил 2,7 млрд грн в 2025 году

С начала 2025 года бизнес получил 803 льготных кредита в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 2,7 млрд гривен. С момента старта программы в феврале 2020 года предприниматели оформили 104,5 тысяч кредитов на сумму 362,7 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что только за прошлую неделю украинские бизнесмены получили 287 льготных кредитов на сумму 734 млн гривен.

Основные направления финансирования бизнеса

Льготные средства помогают бизнесу расширять производство и создавать новые рабочие места, что поддерживает восстановление экономики.

Так, с начала года в рамках программы бизнес получил:

898 млн грн – на переработку;

703 млн грн — инвестиционные кредиты;

527 млн грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

521 млн грн — на пополнение оборотных средств.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, сфере оптовой и розничной торговли.

Среди регионов лидерами по суммам заключенных кредитных договоров являются Львовская, Днепропетровская, Киевская, Одесская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и г. Киев.

О программе

Программа "Доступные кредиты 5-7-9%" была введена в феврале 2020 года с целью поддержки малых и средних предприятий, имеющих годовой доход до 50 млн. грн.

Средства можно использовать на:

приобретение нового или б/у оборудования для бизнеса;

обновление имеющейся техники;

строительство, реконструкцию или ремонт помещений для основной хозяйственной деятельности (кроме офисов);

пополнение оборотных средств до 25% стоимости инвестиционного проекта и других подобных целей.

Процентные ставки:

5% годовых – для бизнесов с доходом до 25 млн грн, создающих по меньшей мере два рабочих места в течение первого квартала;

7% годовых – для бизнесов с доходом до 25 млн грн без требований по созданию новых рабочих мест;

9% годовых – для бизнесов с доходом до 50 млн. грн.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали Приватбанк (48,5 тыс.), Сбербанк (16 тыс.) и Укргазбанк (5,7 тыс.).

Delo.ua сообщало, что изменения в программе "Доступные кредиты 5-7-9%" позволили направить 60% новых займов на развитие производства, что способствует поддержке и расширению бизнеса в ключевых отраслях экономики.

Государственный Sense Bank сообщает об увеличении кредитного портфеля малого, среднего и корпоративного бизнеса на 7,4 миллиарда гривен. Основная часть кредитов была предоставлена в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".