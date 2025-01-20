"Доступні кредити 5-7-9%": бізнес вже отримав 2,7 млрд грн в 2025 році

З початку 2025 року бізнес отримав 803 пільгових кредити в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%” на загальну суму 2,7 млрд гривень. З моменту старту програми в лютому 2020 року підприємці оформили 104,5 тисячі кредитів на суму 362,7 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що лише за минулий тиждень українські бізнесмени отримали 287 пільгових кредитів на суму 734 млн гривень.

Основні напрямки фінансування бізнесу

Пільгові кошти допомагають бізнесу розширювати виробництво та створювати нові робочі місця, що підтримує відновлення економіки.

Так, від початку року в межах програми бізнес отримав:

898 млн грн — на переробку;

703 млн грн — інвестиційні кредити;

527 млн грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

521 млн грн — на поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в сільському господарстві, переробній промисловості, сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Серед регіонів лідерами за сумами укладених кредитних договорів є Львівська, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та м. Київ.

Про програму

Програма "Доступні кредити 5-7-9%" була введена в лютому 2020 року з метою підтримки малих та середніх підприємств, які мають річний дохід до 50 млн грн.

Кошти можна використовувати на:

придбання нового або вживаного обладнання для бізнесу;

оновлення наявної техніки;

будівництво, реконструкцію або ремонт приміщень для основної господарської діяльності (окрім офісів);

поповнення обігових коштів до 25% вартості інвестиційного проєкту та для інших подібних цілей.

Процентні ставки:

5% річних – для бізнесів з доходом до 25 млн грн, що створюють щонайменше два робочі місця протягом першого кварталу;

7% річних – для бізнесів з доходом до 25 млн грн без вимог щодо створення нових робочих місць;

9% річних – для бізнесів з доходом до 50 млн грн.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали Приватбанк (48,5 тис.), Ощадбанк (16 тис.) та Укргазбанк (5,7 тис.).

Delo.ua повідомляло, що зміни у програмі "Доступні кредити 5-7-9%" дозволили спрямувати 60% нових позик на розвиток виробництва, що сприяє підтримці та розширенню бізнесу в ключових галузях економіки.

Додамо, державний Sense Bank повідомляє про збільшення кредитного портфеля малого, середнього та корпоративного бізнесу на 7,4 мільярда гривень. Основну частину кредитів було надано в рамках програми "Доступні кредити 5-7-9%".