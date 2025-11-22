Запланована подія 2

Дроны атаковали "Орловку": движение через пункт пропуска временно приостановлено (ФОТО)

Ночью 22 ноября 2025 г. враг атаковал ударными беспилотниками паромный пункт пропуска "Орловка" на границе с Румынией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы Украины.

В результате обстрелов повреждена инфраструктура паромного комплекса, из-за чего пропускные операции временно приостановлены.

По информации пограничной службы, на месте работают экстренные службы, продолжаются меры по ликвидации последствий атаки и оценке масштаба повреждений.

Министерство развития общин и территорий добавило, что в результате удара повреждена инфраструктура паромного комплекса и более 10 грузовиков. Есть пострадавшие.

"Запись во все очереди есть Очереди на "Орловку" временно приостановлена – как для грузовиков, так и для автобусов. (...). Грузовым перевозчикам также рекомендуем выбирать другие пункты пропуска. В частности, на "Рене" время ожидания остается незначительным", - говорится в сообщении.

Это уже третья атака на "Орловку". Несмотря на разрушение, пункт пропуска каждый раз возобновлял работу.

Заметим, что по данным Воздушных сил были сбиты/подавлены 89 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации.

Автор:
Татьяна Гойденко