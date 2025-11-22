- Категорія
Дрони атакували "Орлівку": рух через пункт пропуску тимчасово припинено (ФОТО)
Уночі 22 листопада 2025 року ворог атакував ударними безпілотниками поромний пункт пропуску "Орлівка" на кордоні з Румунією.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Державної митної служби України.
Внаслідок обстрілів пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу, через що пропускні операції тимчасово призупинено.
За інформацією прикордонної служби, на місці працюють екстрені служби, тривають заходи з ліквідації наслідків атаки та оцінки масштабу пошкоджень.
Міністерство розвитку громад та територій додало, що внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру поромного комплексу та понад 10 вантажівок. Є постраждалі.
"Запис у всі черги єЧерги на "Орлівку" тимчасово призупинено – як для вантажівок, так і для автобусів. (...). Вантажним перевізникам також рекомендуємо обирати інші пункти пропуску. Зокрема, на "Рені" час очікування залишається незначним", - йдеться в повідомленні.
Це вже третя атака на "Орлівку". Попри руйнування, пункт пропуску щоразу відновлював роботу.
Зауважимо, що за даними Повітряних сил було збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.