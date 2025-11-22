- Тип
Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1368 добу повномасштабної війни становлять 1 164 340 осіб.
Втрати Росії у війні на 22 листопада 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 листопада втратила:
- особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб;
- танків – 11 361 (+4) од.;
- бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од.;
- артилерійських систем – 34 559 (+9) од.;
- РСЗВ – 1 547 (+1) од.;
- засоби ППО – 1 248 (+1) од.;
- літаків – 428 (+0) од.;
- гелікоптерів – 347 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од.;
- крилаті ракети – 3 981 (+0) од.;
- кораблі / катери – 28 (+0) од.;
- підводні човни – 1 (+0) од.;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од.;
- спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 листопада – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
