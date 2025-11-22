Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1368 добу повномасштабної війни становлять 1 164 340 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 листопада втратила:

особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб;

танків – 11 361 (+4) од.;

бойових броньованих машин – 23 607 (+7) од.;

– 23 607 (+7) од.; артилерійських систем – 34 559 (+9) од.;

РСЗВ – 1 547 (+1) од.;

засоби ППО – 1 248 (+1) од.;

літаків – 428 (+0) од.;

гелікоптерів – 347 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од.;

крилаті ракети – 3 981 (+0) од.;

кораблі / катери – 28 (+0) од.;

підводні човни – 1 (+0) од.;

– 1 (+0) од.; автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од.;

спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.