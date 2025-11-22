Запланована подія 2

Втрати ворога станом на 22 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ

Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 170 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1368 добу повномасштабної війни становлять 1 164 340 осіб.

Втрати Росії у війні на 22 листопада 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 21 листопада втратила:

  • особового складу – близько 1 164 340 (+1 170) осіб;
  • танків – 11 361 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин  – 23 607 (+7) од.;
  • артилерійських систем – 34 559 (+9) од.;
  • РСЗВ – 1 547 (+1) од.;
  • засоби ППО – 1 248 (+1) од.;
  • літаків – 428 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 82 842 (+222) од.;
  • крилаті ракети – 3 981 (+0) од.;
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.;
  • підводні човни  – 1 (+0) од.;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 67 842 (+74) од.;
  • спеціальна техніка – 4 002 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 22 листопада – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 89 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 13 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко