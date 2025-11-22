Запланована подія 2

Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

війна
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1368-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 22 листопада 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року
Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 250 бойових зіткнень.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, двома ракетами, та 35 авіаційних ударів, скинувши 104 керовані бомби. Крім цього, здійснив 3843 обстріли, з них 114 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3578 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Гуляйполе Запорізької області; Придніпровське Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 20 бойових зіткнень, ворог здійснив 118 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема два – із реактивних систем залпового вогню.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах Синельникового, Вовчанська та в напрямках Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Богуславки та Піщаного.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 23 рази, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Копанки, Греківка, Карпівка, Шандриголове, Новоселівка, Новомихайлівка, Торське та в напрямках населених пунктів Коровин Яр, Новий Мир, Шийківка, Дробишеве, Ставки.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Слов’янському напрямку поблизу Серебрянки, Дронівки, Виїмки та в напрямках Сіверська, Свято-Покровського, Пазено та Званівки, противник 17 разів атакував позиції наших військ.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Краматорському напрямку противник проводив дві наступальні дії поблизу Часового Яру.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Русин Яр, Полтавка та в напрямках Іванопілля, Берестка, Предтечиного, Степанівки й Софіївки.

Фото 26 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 66 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Лисівка, Дачне, Філія та в напрямках населених пунктів Нове Шахове, Рівне, Мирноград, Гришине й Новопавлівка.

Фото 27 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Олександрівському напрямку ворог 31 раз атакував наші позиції у районах населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове, Ялта, Січневе, Вороне, Степове, Вербове, Привільне, Воскресенка, Красногірське та в бік Олексіївки.

Фото 28 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 10 ворожих атак у районі Рівнопілля та в напрямку Затишшя.

Фото 29 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Оріхівському напрямку ворог вісім разів атакував позиції наших захисників в районах Щербаків, Степового та в напрямках Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки й Приморського.

Фото 30 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Придніпровському напрямку ворог здійснив одну безрезультатну спробу наблизитись до позицій українських підрозділів у напрямку Антонівського мосту.

Фото 31 — Карта бойових дій в Україні на 22 листопада 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: втрати Росії у війні станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко