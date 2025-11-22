Запланована подія 2

Новости
Дата публикации
Карта боевых действий в Украине на 22 ноября 2025 года

война
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

Продолжается 1368-й день полномасштабной войны в Украине.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 22 ноября 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Фото 2 — Карта боевых действий в Украине на 22 ноября 2025 года
Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 250 боевых столкновений.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, двумя ракетами, и 35 авиационных ударов, сбросив 104 управляемые бомбы. Кроме этого, произвел 3843 обстрела, из них 114 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3578 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиационных ударов, в том числе по районам населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области; Приднепровское Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и один другой важный объект противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток произошло 20 боевых столкновений, враг совершил 118 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два – из реактивных систем залпового огня.

Фото 20 — Карта боевых действий в Украине на 22 ноября 2025 года

На Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах Синельниково, Волчанска и в направлениях Колодязного, Двуречанского и Кутьковки.

На Купянском направлении в сутки произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в сторону Петропавловки, Богуславки и Песчаного.

На Лиманском направлении враг атаковал 23 раза, пытаясь продвинуться вперед в районах населенных пунктов Копанки, Грековка, Карповка, Шандриголово, Новоселовка, Новомихайловка, Торское и в направлениях населенных пунктов Коровин Яр, Новый Мир, Шейковка, Дробышево, Ставки.

На Славянском направлении вблизи Серебрянки, Дроновки, Выемки и в направлениях Северска, Свято-Покровского, Пазено и Звановки противник 17 раз атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении противник проводил два наступательных действия вблизи Часового Яра.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Полтавка и в направлениях Иванополья, Берестка, Предтечино, Степановки и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 66 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Лисовка, Дачное, Филиал и в направлениях населенных пунктов Новое Шево.

В Александровском направлении враг 31 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Ялта, Январское, Вороне, Степное, Вербовое, Привольное, Воскресенка, Красногорское и в сторону Алексеевки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 10 вражеских атак в районе Ровнополья и в направлении Затишье.

В Ореховском направлении враг восемь раз атаковал позиции наших защитников в районах Щербаков, Степного и в направлениях Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Приморского.

В Приднепровском направлении враг предпринял одну безрезультатную попытку приблизиться к позициям украинских подразделений в направлении Антоновского моста.

на   Волынском и Полесском   направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: потери России в войне по состоянию на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко