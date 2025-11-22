Запланована подія 2

Читати українською

Потери врага по состоянию на 22 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ

Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года
Полномасштабная война продолжается с 24 февраля 2022 года / Генеральный штаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1368 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 164 340 человек.

Потери России в войне на 22 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 ноября потеряла:

  • личного состава – около 1 164 340 (+1 170) человек;
  • танков – 11 361 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин   – 23 607 (+7) ед;
  • артиллерийских систем – 34 559 (+9) ед;
  • РСЗО – 1 547 (+1) ед.;
  • средства ПВО – 1248 (+1) ед;
  • самолетов – 428 (+0) ед;
  • вертолетов – 347 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222) ед;
  • крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;
  • корабли/катера – 28 (+0) ед;
  • подводные лодки   – 1 (+0) ед;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 67 842 (+74) ед;
  • специальная техника – 4002 (+0) ед.
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 22 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 22 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • сбито/подавлено 89 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации.

Фото 3 — Потери врага по состоянию на 22 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

Читайте также: карта боевых действий на сегодня.

Автор:
Татьяна Гойденко