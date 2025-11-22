Потери врага по состоянию на 22 ноября 2025 года – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1170 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1368 г. сутки полномасштабной войны составляют 1 164 340 человек.

Потери России в войне на 22 ноября 2025 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 21 ноября потеряла:

личного состава – около 1 164 340 (+1 170) человек;

танков – 11 361 (+4) ед;

боевых бронированных машин – 23 607 (+7) ед;

– 23 607 (+7) ед; артиллерийских систем – 34 559 (+9) ед;

РСЗО – 1 547 (+1) ед.;

средства ПВО – 1248 (+1) ед;

самолетов – 428 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 82 842 (+222) ед;

крылатые ракеты – 3 981 (+0) ед;

корабли/катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

– 1 (+0) ед; автомобильная техника и автоцистерны – 67 842 (+74) ед;

специальная техника – 4002 (+0) ед.

Пораженные воздушные цели врага на 22 ноября – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 89 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также баллистической ракеты на одной локации.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

