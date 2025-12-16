Запланована подія 2

ЕБА выбрала нового президента: генеральный директор Scania Украина возглавил ассоциацию

Бизнес исправляет цены самостоятельно / Depositphotos

Хокан Йюде, генеральный директор Scania Украина, избран президентом Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) на 2026-2027 годы.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ЕБА.

"Мы рады сообщить, что новым президентом Европейской Бизнес Ассоциации стал Хокан Йюде, генеральный директор Scania Украина, который будет занимать этот пост в 2026-2027 годах. Поздравляем Хокана и компанию Scania Украина с избранием!", - говорится в сообщении.

Команда Европейской Бизнес Ассоциации поблагодарила Тибериу Дими, возглавлявшего организацию в 2022–2025 годах, за его вклад в развитие бизнес-сообщества и эффективную работу в сложный для страны период.

В то же время Мауро Лонгобардо, СЕО "АрселорМиттал Кривой Рог" и Елена Волошина, глава представительства IFC в Украине, продолжат исполнять обязанности вицепрезидентов Ассоциации.

О правлении

Президент Европейской Бизнес Ассоциации избирается путем голосования членов Правления организации.

В 2026 году в состав Правления Ассоциации будут входить 15 компаний-членов, представленных их бизнес-лидерами из ведущих украинских и международных компаний в сферах финансов, промышленности, ИТ, торговли, агробизнеса и консалтинга:

  • Маркиян Мальский, Управляющий партнер, ARZINGER.
  • Оливер Гирлихс, CEO и CFO, Байер.
  • Томаш Фиала, Основатель, Dragon Capital.
  • Татьяна Лукинюк, Руководитель Google в Украине.
  • Светлана Шарамок, Генеральный директор, JTI Украина.
  • Александр Писарук, CEO, Raiffeisen Bank.
  • Хокан Йюде, Генеральный директор, Scania Украина.
  • Мауро Лонгобардо, CEO, АрселорМиттал Кривой Рог.
  • Елена Волошина,  Глава представительства, Международная финансовая корпорация ( IFC ) в Украине.
  • Анна Микулицкая,  Директор по управлению, SAP Украина.
  • Тарас Кицмей,  Соучредитель, SoftServe.
  • Елена Вдовиченко,  CEO, METRO Cash & Carry Украина.
  • Александр Комаров, CEO, Киевстар.
  • Алессандро Дзанелли, CEO Nestlé в Украине и Юго-Восточной Европе.
  • Сергей Дворник, Генеральный директор, Siemens Украина .

При этом членство в правлении закреплено за юридическими лицами - компаниями-членами Ассоциации, представленными их руководителями. В случае смены руководства компании автоматически меняется и ее представитель в составе правления.

Что известно о Хокане Йюде

Хокан Йюде – опытный управленец шведской компании Scania, возглавляющий Scania Украина с 2017 года. Он обладает глубоким пониманием рынков Восточной Европы, стран СНГ и Центральной Азии, а также значительный опыт реализации сложных международных проектов, в частности в условиях конфликтов.

Свою карьеру в Scania Хокан Йюде начал в 1997 году и уже в 25 лет стал самым молодым руководителем компании в должности Managing Director. В течение профессиональной деятельности он работал в ряде сложных регионов, руководил продажами в Ираке, а также участвовал в развитии бизнеса в России и странах Центральной Азии.

В должности генерального директора Scania Украина он сосредоточился на сохранении непрерывной операционной деятельности, развитии сервисной сети и укреплении рыночных позиций компании. В период полномасштабной войны Хокану Йюде удалось сохранить команду и работу сервисных станций, что явилось важным фактором стабильности бизнеса в Украине.

Основой его управленческой философии является принцип "Customer First" – ориентация на клиента, объединяющего доверие, командное взаимодействие и гибкость в принятии решений. Хокан Йюде имеет степень магистра делового администрирования (MBA) Стокгольмского университета.

Автор:
Ольга Опенько