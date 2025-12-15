ЕБА выступила против законопроекта о приоритете украинского табачного сырья

Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) не поддерживает законопроект №14245 об обязательном первоочередном использовании табачного сырья украинского происхождения. Организация призывает к доработке документа, поскольку создает системные риски для бизнеса и может нарушить конкурентную среду.

Основные замечания бизнеса

Законопроект от 25 ноября 2025 г. предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс относительно повышения контроля за производством табака. Однако ЕБА выявила целый ряд проблемных положений, которые могут негативно повлиять на отрасль.

Угроза конкуренции. Требование первоочередного использования отечественного сырья ограничивает свободу выбора поставщиков и создает преференции отдельным участникам рынка. Это может привести к искусственному завышению цен и росту себестоимости продукции.

Юридическая неопределенность. Понятие "первоочередное использование" не имеет четкого определения, позволяющего трактовать его как обязанность использовать исключительно украинское сырье независимо от его качества или доступности.

Нарушение законодательства. ЕБА обращает внимание, что нормы законопроекта противоречат статье 42 Конституции Украины о защите конкуренции и Закону о защите экономической конкуренции в части запрета антиконкурентных действий органов власти.

"Предложенные нормы не соответствуют Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС, положениям ГАТТ 1994 и Соглашению TRIMs ВТО, которые запрещают установление требований по обязательному использованию отечественного сырья как условия производства", - говорится в сообщении.

Риски для производства

Законопроект не учитывает климатические риски, форс-мажорные обстоятельства военного положения и специфику выращивания качественного табачного сырья. Международные производители используют сырье по четким стандартам, и пока нет подтвержденной информации о возможности стабильного обеспечения таких стандартов отечественной продукцией.

Документ предлагает дополнительную систему контроля с маркировкой, GPS-треккингом и новыми реестрами, хотя действующее законодательство уже предусматривает эффективные механизмы контроля. Это увеличит издержки бизнеса без определенных источников финансирования.

При принятии законопроекта в текущей редакции ЕБА прогнозирует сокращение производства табачных изделий, потерю рабочих мест, уменьшение налоговых поступлений и переориентацию рынка на импорт готовой продукции.

Европейская бизнес ассоциация призывает доработать документ с учетом позиции бизнеса, принципов конкурентной экономики и международных обязательств Украины.

Заметим, что доля нелегальных сигарет в Украине снизилась до 15,4%, а контрабандная продукция - до 1,4%. За 11 месяцев таможня изъяла более 1,6 млн сигарет на сумму 9,1 млн грн.