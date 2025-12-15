ЄБА виступила проти законопроєкту про пріоритет української тютюнової сировини

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) не підтримує законопроєкт №14245 про обов'язкове першочергове використання тютюнової сировини українського походження. Організація закликає до доопрацювання документа, оскільки він створює системні ризики для бізнесу та може порушити конкурентне середовище.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на ЄБА.

Основні зауваження бізнесу

Законопроєкт від 25 листопада 2025 року передбачає внесення змін до Податкового кодексу щодо підвищення контролю за виробництвом тютюну. Однак ЄБА виявила низку проблемних положень, які можуть негативно вплинути на галузь.

Загроза конкуренції. Вимога першочергового використання вітчизняної сировини обмежує свободу вибору постачальників та створює преференції окремим учасникам ринку. Це може призвести до штучного завищення цін та зростання собівартості продукції.

Юридична невизначеність. Поняття "першочергового використання" не має чіткого визначення, що дозволяє трактувати його як обов'язок використовувати виключно українську сировину незалежно від її якості чи доступності.

Порушення законодавства. ЄБА звертає увагу, що норми законопроєкту суперечать статті 42 Конституції України про захист конкуренції та Закону про захист економічної конкуренції в частині заборони антиконкурентних дій органів влади.

"Запропоновані норми не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, положенням ГАТТ 1994 та Угоді TRIMs СОТ, які забороняють встановлення вимог щодо обов’язкового використання вітчизняної сировини як умови виробництва", - йдеться в повідомленні.

Ризики для виробництва

Законопроєкт не враховує кліматичні ризики, форс-мажорні обставини воєнного стану та специфіку вирощування якісної тютюнової сировини. Міжнародні виробники використовують сировину за чіткими стандартами, і наразі немає підтвердженої інформації про можливість стабільного забезпечення таких стандартів вітчизняною продукцією.

Документ пропонує додаткову систему контролю з маркуванням, GPS-трекінгом та новими реєстрами, хоча чинне законодавство вже передбачає ефективні механізми контролю. Це збільшить витрати бізнесу без визначених джерел фінансування.

У разі ухвалення законопроєкту в поточній редакції ЄБА прогнозує скорочення виробництва тютюнових виробів, втрату робочих місць, зменшення податкових надходжень та переорієнтацію ринку на імпорт готової продукції.

Європейська Бізнес Асоціація закликає доопрацювати документ з урахуванням позиції бізнесу, принципів конкурентної економіки та міжнародних зобов'язань України.

Зауважимо, частка нелегальних сигарет в Україні знизилась до 15,4%, а контрабандна продукція - до 1,4%. За 11 місяців митниця вилучила понад 1,6 млн сигарет на суму 9,1 млн грн.