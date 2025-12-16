Запланована подія 2

ЄБА обрала нового президента: генеральний директор Scania Україна очолив асоціацію

Бізнес виправляє ціни самостійно / Depositphotos

Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, обраний Президентом Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) на 2026-2027 роки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ЄБА.

"Ми раді повідомити, що новим президентом Європейської Бізнес Асоціації став Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, який обійматиме цю посаду у 2026-2027 роках.Щиро вітаємо Хокана та компанію Scania Україна з обранням!", - йдеться в повідомленні.

Команда Європейської Бізнес Асоціації подякувала Тіберіу Дімі, який очолював організацію у 2022–2025 роках, за його внесок у розвиток бізнес-спільноти та ефективну роботу в складний для країни період.

Водночас Мауро Лонгобардо, СЕО "АрселорМіттал Кривий Ріг", та Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні, продовжать виконувати обов’язки віцепрезидентів Асоціації.

Про правління

Президент Європейської Бізнес Асоціації обирається шляхом голосування членів Правління організації.

У 2026 році до складу Правління Асоціації входитимуть 15 компаній-членів, представлених їхніми бізнес-лідерами з провідних українських та міжнародних компаній у сферах фінансів, промисловості, ІТ, торгівлі, агробізнесу та консалтингу: 

  • Маркіян Мальський, Керівний партнер, ARZINGER.
  • Олівер Гірліхс, CEO та CFO, Bayer.
  • Томаш Фіала, Засновник, Dragon Capital.
  • Тетяна Лукинюк, Керівниця Google в Україні.
  • Світлана Шарамок, Генеральна директорка, JTI Україна.
  • Олександр Писарук, CEO, Raiffeisen Bank.
  • Хокан Йюде, Генеральний директор, Scania Україна.
  • Мауро Лонгобардо, CEO, АрселорМіттал Кривий Ріг.
  • Олена Волошина, Голова представництва, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) в Україні.
  • Ганна Мікулицька, Керівна директорка, SAP Україна.
  • Тарас Кицмей, Співзасновник, SoftServe.
  • Олена Вдовиченко, CEO, METRO Cash & Carry Україна.
  • Олександр Комаров, CEO, Kyivstar.
  • Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі.
  • Сергій Дворник, Генеральний директор, Siemens Україна .

При цьому членство у правлінні закріплене за юридичними особами — компаніями-членами Асоціації, які представлені їхніми керівниками. У разі зміни керівництва компанії автоматично змінюється і її представник у складі правління.

Що відомо про Хокан Йюде

Хокан Йюде — досвідчений управлінець шведської компанії Scania, який очолює Scania Україна з 2017 року. Він має глибоке розуміння ринків Східної Європи, країн СНД та Центральної Азії, а також значний досвід реалізації складних міжнародних проєктів, зокрема в умовах конфліктів.

Свою кар’єру в Scania Хокан Йюде розпочав у 1997 році та вже у 25 років став наймолодшим керівником компанії на посаді Managing Director. Протягом професійної діяльності він працював у низці складних регіонів, керував продажами в Іраку, а також брав участь у розвитку бізнесу в Росії та країнах Центральної Азії.

На посаді генерального директора Scania Україна він зосередився на збереженні безперервної операційної діяльності, розвитку сервісної мережі та зміцненні ринкових позицій компанії. У період повномасштабної війни Хокану Йюде вдалося зберегти команду та роботу сервісних станцій, що стало важливим чинником стабільності бізнесу в Україні.

Основою його управлінської філософії є принцип "Customer First" - орієнтація на клієнта, що поєднує довіру, командну взаємодію та гнучкість у прийнятті рішень. Хокан Йюде має ступінь магістра з ділового адміністрування (MBA) Стокгольмського університету.

