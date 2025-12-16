ЄБА обрала нового президента: генеральний директор Scania Україна очолив асоціацію

Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, обраний Президентом Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) на 2026-2027 роки.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ЄБА.

"Ми раді повідомити, що новим президентом Європейської Бізнес Асоціації став Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, який обійматиме цю посаду у 2026-2027 роках.Щиро вітаємо Хокана та компанію Scania Україна з обранням!", - йдеться в повідомленні.

Команда Європейської Бізнес Асоціації подякувала Тіберіу Дімі, який очолював організацію у 2022–2025 роках, за його внесок у розвиток бізнес-спільноти та ефективну роботу в складний для країни період.

Водночас Мауро Лонгобардо, СЕО "АрселорМіттал Кривий Ріг", та Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні, продовжать виконувати обов’язки віцепрезидентів Асоціації.

Про правління

Президент Європейської Бізнес Асоціації обирається шляхом голосування членів Правління організації.

У 2026 році до складу Правління Асоціації входитимуть 15 компаній-членів, представлених їхніми бізнес-лідерами з провідних українських та міжнародних компаній у сферах фінансів, промисловості, ІТ, торгівлі, агробізнесу та консалтингу:

Маркіян Мальський, Керівний партнер, ARZINGER.

Керівний партнер, ARZINGER. Олівер Гірліхс, CEO та CFO, Bayer.

CEO та CFO, Bayer. Томаш Фіала, Засновник, Dragon Capital.

Засновник, Dragon Capital. Тетяна Лукинюк, Керівниця Google в Україні.

Керівниця Google в Україні. Світлана Шарамок, Генеральна директорка, JTI Україна.

Генеральна директорка, JTI Україна. Олександр Писарук, CEO, Raiffeisen Bank.

CEO, Raiffeisen Bank. Хокан Йюде, Генеральний директор, Scania Україна.

Генеральний директор, Scania Україна. Мауро Лонгобардо, CEO, АрселорМіттал Кривий Ріг.

CEO, АрселорМіттал Кривий Ріг. Олена Волошина, Голова представництва, Міжнародна фінансова корпорація ( IFC ) в Україні.

Голова представництва, Міжнародна фінансова корпорація ( ) в Україні. Ганна Мікулицька, Керівна директорка, SAP Україна.

Керівна директорка, SAP Україна. Тарас Кицмей, Співзасновник, SoftServe.

Співзасновник, SoftServe. Олена Вдовиченко, CEO, METRO Cash & Carry Україна.

CEO, METRO Cash & Carry Україна. Олександр Комаров, CEO, Kyivstar.

CEO, Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі.

CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі. Сергій Дворник, Генеральний директор, Siemens Україна .

При цьому членство у правлінні закріплене за юридичними особами — компаніями-членами Асоціації, які представлені їхніми керівниками. У разі зміни керівництва компанії автоматично змінюється і її представник у складі правління.

Що відомо про Хокан Йюде

Хокан Йюде — досвідчений управлінець шведської компанії Scania, який очолює Scania Україна з 2017 року. Він має глибоке розуміння ринків Східної Європи, країн СНД та Центральної Азії, а також значний досвід реалізації складних міжнародних проєктів, зокрема в умовах конфліктів.

Свою кар’єру в Scania Хокан Йюде розпочав у 1997 році та вже у 25 років став наймолодшим керівником компанії на посаді Managing Director. Протягом професійної діяльності він працював у низці складних регіонів, керував продажами в Іраку, а також брав участь у розвитку бізнесу в Росії та країнах Центральної Азії.

На посаді генерального директора Scania Україна він зосередився на збереженні безперервної операційної діяльності, розвитку сервісної мережі та зміцненні ринкових позицій компанії. У період повномасштабної війни Хокану Йюде вдалося зберегти команду та роботу сервісних станцій, що стало важливим чинником стабільності бізнесу в Україні.

Основою його управлінської філософії є принцип "Customer First" - орієнтація на клієнта, що поєднує довіру, командну взаємодію та гнучкість у прийнятті рішень. Хокан Йюде має ступінь магістра з ділового адміністрування (MBA) Стокгольмського університету.