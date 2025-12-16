- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
ЄБА обрала нового президента: генеральний директор Scania Україна очолив асоціацію
Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, обраний Президентом Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) на 2026-2027 роки.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба ЄБА.
"Ми раді повідомити, що новим президентом Європейської Бізнес Асоціації став Хокан Йюде, генеральний директор Scania Україна, який обійматиме цю посаду у 2026-2027 роках.Щиро вітаємо Хокана та компанію Scania Україна з обранням!", - йдеться в повідомленні.
Команда Європейської Бізнес Асоціації подякувала Тіберіу Дімі, який очолював організацію у 2022–2025 роках, за його внесок у розвиток бізнес-спільноти та ефективну роботу в складний для країни період.
Водночас Мауро Лонгобардо, СЕО "АрселорМіттал Кривий Ріг", та Олена Волошина, голова представництва IFC в Україні, продовжать виконувати обов’язки віцепрезидентів Асоціації.
Про правління
Президент Європейської Бізнес Асоціації обирається шляхом голосування членів Правління організації.
У 2026 році до складу Правління Асоціації входитимуть 15 компаній-членів, представлених їхніми бізнес-лідерами з провідних українських та міжнародних компаній у сферах фінансів, промисловості, ІТ, торгівлі, агробізнесу та консалтингу:
- Маркіян Мальський, Керівний партнер, ARZINGER.
- Олівер Гірліхс, CEO та CFO, Bayer.
- Томаш Фіала, Засновник, Dragon Capital.
- Тетяна Лукинюк, Керівниця Google в Україні.
- Світлана Шарамок, Генеральна директорка, JTI Україна.
- Олександр Писарук, CEO, Raiffeisen Bank.
- Хокан Йюде, Генеральний директор, Scania Україна.
- Мауро Лонгобардо, CEO, АрселорМіттал Кривий Ріг.
- Олена Волошина, Голова представництва, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) в Україні.
- Ганна Мікулицька, Керівна директорка, SAP Україна.
- Тарас Кицмей, Співзасновник, SoftServe.
- Олена Вдовиченко, CEO, METRO Cash & Carry Україна.
- Олександр Комаров, CEO, Kyivstar.
- Алессандро Дзанеллі, CEO Nestlé в Україні та Південно-Східній Європі.
- Сергій Дворник, Генеральний директор, Siemens Україна .
При цьому членство у правлінні закріплене за юридичними особами — компаніями-членами Асоціації, які представлені їхніми керівниками. У разі зміни керівництва компанії автоматично змінюється і її представник у складі правління.
Що відомо про Хокан Йюде
Хокан Йюде — досвідчений управлінець шведської компанії Scania, який очолює Scania Україна з 2017 року. Він має глибоке розуміння ринків Східної Європи, країн СНД та Центральної Азії, а також значний досвід реалізації складних міжнародних проєктів, зокрема в умовах конфліктів.
Свою кар’єру в Scania Хокан Йюде розпочав у 1997 році та вже у 25 років став наймолодшим керівником компанії на посаді Managing Director. Протягом професійної діяльності він працював у низці складних регіонів, керував продажами в Іраку, а також брав участь у розвитку бізнесу в Росії та країнах Центральної Азії.
На посаді генерального директора Scania Україна він зосередився на збереженні безперервної операційної діяльності, розвитку сервісної мережі та зміцненні ринкових позицій компанії. У період повномасштабної війни Хокану Йюде вдалося зберегти команду та роботу сервісних станцій, що стало важливим чинником стабільності бізнесу в Україні.
Основою його управлінської філософії є принцип "Customer First" - орієнтація на клієнта, що поєднує довіру, командну взаємодію та гнучкість у прийнятті рішень. Хокан Йюде має ступінь магістра з ділового адміністрування (MBA) Стокгольмського університету.