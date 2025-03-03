Экс-нардепка Ирина Кормышкина возглавила наблюдательные советы семейных агропредприятий

3 марта Ирина Кормышкина после досрочного прекращения полномочий народной депутатки от партии "Слуга народа" возглавила наблюдательные советы двух предприятий, входящих в семейную группу компаний "ПАЭК": ООО "ПАЭК-ТРЕЙД" и ООО "ПАЭК-АГРО".

Об этом сообщил ее супруг Юрий Кормышкин.

По его словам, Ирина Кормышкина, у которой есть опыт "управленца, финансиста и специалиста по международному сотрудничеству, согласилась присоединиться к семейному бизнесу и взять на себя сопровождение данных предприятий, контроль за осуществлением деятельности и выполнением стратегических целей по развитию компаний".

Он также отметил, что группа компаний «ПАЭК» в 2025 году ставит целью стать одним из ключевых трейдеров и экспортеров агропродукции в Украине. Именно компания ООО "ПАЭК-ТРЕЙД" в этом году будет заниматься закупкой и продажей сельскохозяйственной продукции.

Бизнесмен считает, что опыт его жены будет способствовать усилению представительства семейных компаний за границей.

Что известно о супругах Кормышкиных?

Ирина Кормышкина прошла в Верховную Раду по партийным спискам от "Слуги народа". 25 февраля ее полномочия были досрочно прекращены. За соответствующее решение проголосовали 246 избранников.

Ее подозревают в незаконном обогащении и умышленном декларировании недостоверной информации. По версии следствия, в 2021-2022 годах нардепка получила 20 млн грн необоснованных доходов. В октябре 2024 года НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что ВАКС избрал меру пресечения Кормышкиной в виде личной поруки. Поручителями выступили Давид Арахамия и Виталий Ким.

В январе 2025 года НАБУ и САП объявили два подозрения мужчине народного депутата — агробизнесмену Юрию Кормышкину. Впоследствии ВАКС избрал ему меру пресечения – 15 млн грн залога.