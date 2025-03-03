Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,08

EUR

43,11

--0,38

Наличный курс:

USD

41,70

41,60

EUR

43,82

43,65

Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Экс-нардепка Ирина Кормышкина возглавила наблюдательные советы семейных агропредприятий

Ирина Кормышкина
Ирина Кормышкина возглавила наблюдательные советы двух предприятий. Фото: facebook.com/Юрий Кормышкин

3 марта Ирина Кормышкина после досрочного прекращения полномочий народной депутатки от партии "Слуга народа" возглавила наблюдательные советы двух предприятий, входящих в семейную группу компаний "ПАЭК": ООО "ПАЭК-ТРЕЙД" и ООО "ПАЭК-АГРО".

Об этом сообщил ее супруг Юрий Кормышкин.

По его словам, Ирина Кормышкина, у которой есть опыт "управленца, финансиста и специалиста по международному сотрудничеству, согласилась присоединиться к семейному бизнесу и взять на себя сопровождение данных предприятий, контроль за осуществлением деятельности и выполнением стратегических целей по развитию компаний".

Он также отметил, что группа компаний «ПАЭК» в 2025 году ставит целью стать одним из ключевых трейдеров и экспортеров агропродукции в Украине. Именно компания ООО "ПАЭК-ТРЕЙД" в этом году будет заниматься закупкой и продажей сельскохозяйственной продукции.

Бизнесмен считает, что опыт его жены будет способствовать   усилению представительства семейных компаний за границей.

Что известно о супругах Кормышкиных?

Ирина Кормышкина прошла в Верховную Раду по партийным спискам от "Слуги народа". 25 февраля ее полномочия были досрочно прекращены.   За соответствующее решение проголосовали 246 избранников.

Ее подозревают в незаконном обогащении и умышленном декларировании недостоверной информации. По версии следствия, в 2021-2022 годах нардепка получила 20 млн грн необоснованных доходов. В октябре 2024 года НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что ВАКС избрал меру пресечения Кормышкиной в виде личной поруки. Поручителями выступили Давид Арахамия и Виталий Ким.

В январе 2025 года НАБУ и САП объявили два подозрения мужчине народного депутата — агробизнесмену Юрию Кормышкину. Впоследствии ВАКС избрал ему меру пресечения – 15 млн грн залога.

Автор:
Татьяна Ковальчук