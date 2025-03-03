Екснардепка Ірина Кормишкіна очолила наглядові ради сімейних агропідприємств

3 березня Ірина Кормишкіна після дострокового припинення повноважень народної депутатки від партії "Слуга народу" очолила наглядові ради двох підприємств, що входять до сімейної групи компаній "ПАЕК": ТОВ "ПАЕК-ТРЕЙД" та ТОВ "ПАЕК-АГРО".

Про це повідомив чоловік колишньої нардепки Юрій Кормишкін.

За його словами, Ірина Кормишкіна, яка має досвід "управлінця, фінансиста та фахівця з міжнародної співпраці, погодилась приєднатись до сімейного бізнесу та взяти на себе супровід даних підприємств, контроль за здійсненням діяльності та виконанням стратегічних цілей по розвитку компаній".

Він також зазначив, що група компаній «ПАЕК» в 2025 році ставить на меті стати одним із ключових трейдерів та експортерів агропродукції в Україні. Саме компанія ТОВ "ПАЕК-ТРЕЙД" цьогоріч буде займатись закупівлею та продажом сільськогосподарської продукції.

Бізнесмен вважає, що досвід його дружини сприятиме посиленню представництва сімейних компаній за кордоном.

Що відомо про подружжя Кормишкіних?

Ірина Кормишкіна пройшла до Верховної Ради за партійними списками від "Слуги народу". 25 лютого її повноваження були достроково припинені. За відповідне рішення проголосували 246 народних обранців.

Її підозрюють у незаконному збагаченні й умисному декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, у 2021—2022 роках нардепка отримала 20 млн грн необґрунтованих доходів. У жовтні 2024 року НАБУ і САП повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що ВАКС обрав запобіжний захід для Кормишкіної у вигляді особистої поруки. Поручителями виступили Давид Арахамія та Віталій Кім.

У січні 2025 року НАБУ і САП оголосили дві підозри чоловікові народної депутатки – агробізнесмену Юрію Кормишкіну. Згодом ВАКС обрав йому запобіжний захід – 15 млн грн застави.