Экснардепка Кормышкина признала вину и согласилась вернуть 20 млн грн: прокурор САП заключил соглашение

Сегодня, 14 марта 2025 года, состоялось первое судебное заседание по делу экснардепки Ирины Кормышкиной и ее мужа Юрия Кормышкина. Защита просил провести закрытое заседание, и суд частично удовлетворил ходатайство.

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Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

В феврале этого года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направил в суд обвинительный акт с двумя соглашениями о признании виновности Ирины Кормышкиной и ее мужа, бизнесмена Юрия Кормышкина. Соглашения были инициированы стороной защиты на стадии досудебного расследования.

На подготовительном заседании прокурор озвучил, что в соглашении прописаны следующие условия для бывшей нардепки:

искреннее раскаяние;

перечисление 20 млн грн в государственный бюджет;

донат на ВСУ — 1 млн грн в течение 5 месяцев;

"разоблачение друг друга";

общественный интерес: экономия ресурсов суда и правоохранительных органов;

лишение права занимать должности в органах государственной власти сроком 2 года.

Супруги свою вину признали. Кроме того, Юрий Кормышкин просил разрешения уехать за границу для лечения. По его словам, он работает в аграрном бизнесе и взорвался на противотанковой мини и имел перелом позвоночника. Именно поэтому, по мнению бизнесмена, ему нужно проходить лечение за границей.

Заседание отложили. В следующий раз также рассмотрят соглашение о признании виновности Юрия Кормышкина. Далее эти соглашения должен утвердить суд.

Что известно о супругах Кормышкиных?

Ирина Кормышкина прошла в Верховную Раду по партийным спискам от "Слуги народа". 25 февраля ее полномочия были досрочно прекращены. За соответствующее решение проголосовали 246 избранников.

Ее подозревают в незаконном обогащении и умышленном декларировании недостоверной информации. По версии следствия, в 2021-2022 годах нардепка получила 20 млн грн необоснованных доходов. В октябре 2024 года НАБУ и САП сообщили ей о подозрении в незаконном обогащении.

Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщала, что ВАКС избрал меру пресечения Кормышкиной в виде личной поруки. Поручителями выступили Давид Арахамия и Виталий Ким.

В январе 2025 года НАБУ и САП объявили два подозрения мужчине народного депутата – агробизнесмену Юрию Кормышкину. Впоследствии ВАКС избрал ему меру пресечения – 15 млн грн залога.

Напомним, 3 марта Ирина Кормышкина после досрочного прекращения полномочий народной депутатки от партии "Слуга народа" возглавила наблюдательные советы двух предприятий, входящих в семейную группу компаний "ПАЭК": ООО "ПАЭК-ТРЕЙД" и ООО "ПАЭК-АГРО".