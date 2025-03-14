Екснардепка Кормишкіна визнала провину і погодилася повернути 20 млн грн: прокурор САП уклав угоду

Сьогодні, 14 березня 2025 року, відбулося перше судове засідання у справі екснардепки Ірини Кормишкіної та її чоловіка Юрія Кормишкіна. Захист просив провести закрите засідання, і суд частково задовольнив клопотання.

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Про це повідомляє повідомляє Transparency International Ukraine.

У лютому цього року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) скерував до суду обвинувальний акт з двома угодами про визнання винуватості Ірини Кормишкіної та її чоловіка, бізнесмена Юрія Кормишкіна. Угоди були ініційовані стороною захисту ще на стадії досудового розслідування.

На підготовчому засіданні прокурор озвучив, що в угоді прописані наступні умови для колишньої нардепки:

щире каяття;

перерахування 20 млн грн до державного бюджету;

донат на ЗСУ — 1 млн грн протягом 5 місяців;

"викриття один одного";

суспільний інтерес: економія ресурсів суду та правоохоронних органів;

позбавлення права обіймати посади в органах державної влади строком на 2 роки.

Подружжя свою провину визнали. Крім того, Юрій Кормишкін просив дозволу виїхати за кордон для лікування. За його словами, він працює в аграрному бізнесі і підірвався на протитанковій міні та мав перелом хребта. Саме тому, на думку бізнесмена, йому потрібно проходити лікування за кордоном.

Наразі засідання відклали. Наступного разу також розглянуть угоду щодо визнання винуватості Юрія Кормишкіна. Далі ці угоди має затвердити суд.

Що відомо про подружжя Кормишкіних?

Ірина Кормишкіна пройшла до Верховної Ради за партійними списками від "Слуги народу". 25 лютого її повноваження були достроково припинені. За відповідне рішення проголосували 246 народних обранців.

Її підозрюють у незаконному збагаченні й умисному декларуванні недостовірної інформації. За версією слідства, у 2021—2022 роках нардепка отримала 20 млн грн необґрунтованих доходів. У жовтні 2024 року НАБУ і САП повідомили їй про підозру в незаконному збагаченні.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомляла, що ВАКС обрав запобіжний захід для Кормишкіної у вигляді особистої поруки. Поручителями виступили Давид Арахамія та Віталій Кім.

У січні 2025 року НАБУ і САП оголосили дві підозри чоловікові народної депутатки – агробізнесмену Юрію Кормишкіну. Згодом ВАКС обрав йому запобіжний захід – 15 млн грн застави.

Нагадаємо, 3 березня Ірина Кормишкіна після дострокового припинення повноважень народної депутатки від партії "Слуга народу" очолила наглядові ради двох підприємств, що входять до сімейної групи компаній "ПАЕК": ТОВ "ПАЕК-ТРЕЙД" та ТОВ "ПАЕК-АГРО".