Эксперимент от Минсоцполитики: детям-сиротам изменят условия получения жилья

Министерство социальной политики изменит подходы к реализации жилищной программы для детей-сирот, которые вышли из интернатов и достигли совершеннолетия.

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Министерство в 2025 году впервые введет эксперимент, согласно которому молодым людям будут выдавать не готовую квартиру, а первый взнос для получения ипотеки. Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович во время своего выступления на первом Форуме доступной ипотеки, состоявшемся накануне в Киеве, передает корреспондент Delo.ua.

По словам главы ведомства, до сих пор традиционная жилищная программа работала неэффективно и охватывала небольшую часть незащищенных молодых людей, нуждавшихся в собственном жилье.

Количество взрослых детей-сирот, которые воспитывались в интернатах и сейчас стоят в очереди на получение жилья, в Украине составляет 42 тысяч человек. Впрочем, государство, по словам министерши, могло покрывать 500-600 квартир ежегодно, в лучший год – 1000 квартир.

"Преодолеть очередь такими темпами практически нереально. Поэтому мы начали думать, что может быть более эффективно. И квартира, которую мы отдавали этому молодому человеку, была точно на старом рынке, маленького размера, потому что цена была невысокая. Позволяет ли такое жилье ей полноценно дальше развиваться, планировать семью? Ну, не очень", — пояснила глава ведомства.

Ввиду этих обстоятельств в министерстве решили в этом году изменить программу: вместо покупки квартиры раздать первый взнос на ипотеку не 500 участникам, а большему числу людей.

"Первый взнос от имени государства – условно говоря вместо родителей – для того, чтобы под дешевый кредит иметь возможность, во-первых, вовлечь этих людей в работу, создать им социальную ответственность, во-вторых, сформировать определенное количество навыков финансовой грамотности", – пояснила министр соцполитики.

Жолнович призвала поддержать этот эксперимент и девелоперов, и банки, и общественность. Это может быть, например, аренда с правом выкупа или другой механизм, который поможет молодым людям получить в собственность жилье и большую стабильность. "Хотелось бы, чтобы такие квартиры были новые, качественные, чтобы они уже были обустроены", — добавила она.

С другой стороны, новая модель потребует более тщательного сопровождения от банков — ведь молодым людям предстоит объяснить, как работают финансовые механизмы, и периодически напоминать о вкладах.

По убеждению Жолнович, в будущем этот эксперимент можно будет масштабировать на другие программы, если такая практика поможет уязвимым категориям украинцев получить собственную уверенность и жилье, которое они не смогли бы получить при других обстоятельствах.

Ранее Delo.ua писало о том, что бюджет 2025 года предусматривает около триллиона гривен на социальную защиту населения. Из этой суммы 420 миллиардов гривен выделено из государственного бюджета, а 503 миллиарда гривен ожидается от ЕСВ для Пенсионного фонда.