Ипотечное кредитование в январе выросло на 29%: какие регионы лидируют

Украинские банки в январе текущего года выдали 475 ипотечных кредитов на общую сумму 867 млн грн, что на 29% превышает объемы в декабре 2024 года.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании НБУ.

Ключевые выводы опроса

В январе большинство ипотечных кредитов было выдано на вторичном рынке недвижимости как по объемам, так и по количеству. Средняя эффективная ставка по таким кредитам оказалась на уровне 8,3% годовых.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов было выдано:

В столице и Киевской области, где заключено 260 договоров на сумму 517,3 млн грн, что составляет 59,7% от общего объема.

На втором месте по количеству кредитов Львовская область с 23 сделками на 45,2 млн грн.

На третьем – Ивано-Франковская область с 22 кредитами на общую сумму 33,7 млн грн.

Опросом был охвачен 41 банк, что составляет 99% общего объема ипотечного портфеля на конец 2021 года. Из них 14 банков предоставили информацию о выдаче новых ипотечных кредитов.

Национальный банк определил развитие ипотечных кредитов одним из главных приоритетов на 2025 год и активно работает над стратегией этого направления.

Напомним, в декабре банки Украины выдали 379 ипотечных кредитов на сумму 672 млн грн.

Добавим, правительство утвердило законопроект, который вводит новую систему обеспечения граждан Украины жильем с помощью механизмов социального и служебного жилья, доступной ипотеки и создания специализированных жилищных фондов.