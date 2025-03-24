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Ипотечное кредитование в январе выросло на 29%: какие регионы лидируют
Украинские банки в январе текущего года выдали 475 ипотечных кредитов на общую сумму 867 млн грн, что на 29% превышает объемы в декабре 2024 года.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании НБУ.
Ключевые выводы опроса
В январе большинство ипотечных кредитов было выдано на вторичном рынке недвижимости как по объемам, так и по количеству. Средняя эффективная ставка по таким кредитам оказалась на уровне 8,3% годовых.
В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов было выдано:
- В столице и Киевской области, где заключено 260 договоров на сумму 517,3 млн грн, что составляет 59,7% от общего объема.
- На втором месте по количеству кредитов Львовская область с 23 сделками на 45,2 млн грн.
- На третьем – Ивано-Франковская область с 22 кредитами на общую сумму 33,7 млн грн.
Опросом был охвачен 41 банк, что составляет 99% общего объема ипотечного портфеля на конец 2021 года. Из них 14 банков предоставили информацию о выдаче новых ипотечных кредитов.
Национальный банк определил развитие ипотечных кредитов одним из главных приоритетов на 2025 год и активно работает над стратегией этого направления.
Напомним, в декабре банки Украины выдали 379 ипотечных кредитов на сумму 672 млн грн.
Добавим, правительство утвердило законопроект, который вводит новую систему обеспечения граждан Украины жильем с помощью механизмов социального и служебного жилья, доступной ипотеки и создания специализированных жилищных фондов.