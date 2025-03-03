Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,08

EUR

43,11

--0,38

Готівковий курс:

USD

41,70

41,60

EUR

43,82

43,65

Три роки великої війни

Три роки 

великої війни
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Українські банки у грудні видали іпотечних кредитів на 672 млн грн

Українські банки у грудні видали іпотечних кредитів на 672 млн грн
Найактивніше житло у кредит купували мешканці Києва та кількох західних регіонів.

У грудні банки України видали 379 іпотечних кредитів на суму 672 млн грн.

Про це свідчить дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, інформує НБУ.

Ключові результати опитування банків 

У грудні українські банки продовжили видачу іпотечних кредитів, при цьому більшість позик була спрямована на придбання житла на вторинному ринку нерухомості.

  • Переважання вторинного ринку: Як за кількістю договорів, так і за загальними обсягами фінансування, найбільше іпотечних кредитів видано саме на купівлю житла, що вже було у використанні.
  • Зростання процентних ставок: Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у грудні підвищилася до 8,8% річних, тоді як у листопаді вона становила 8,4%.

Географія іпотечного кредитування:

Найактивніше житло у кредит купували мешканці Києва та кількох західних регіонів України.

  • Київ та Київська область стали лідерами за обсягами іпотечного кредитування. У грудні тут було укладено 202 договори на загальну суму 384,1 млн грн, що становить 57,2% від загального обсягу виданих кредитів.
  • Львівська область посіла друге місце – 23 договори на загальну суму 45,6 млн грн.
  • Івано-Франківська область замикає трійку лідерів із 17 договорами на 28,1 млн грн.

В НБУ зазначають, що основним драйвером іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в рамках програми “єОселя”. У другому півріччі темпи видачі кредитів за цією програмою сповільнилися після рекордних обсягів через зміну умов надання позик оператором ("Укрфінжитло") та нестачу фінансування.

Додатковим чинником уповільнення іпотечного кредитування в грудні стало призупинення роботи низки державних реєстрів через кібератаку, що тимчасово унеможливило укладення угод купівлі-продажу нерухомості.

Частка іпотеки в портфелі кредитів населення за підсумками року підвищилася до 13,5%, однак залишається досить малою, тож уповільнення іпотечного кредитування не позначилося на динаміці роздрібного портфеля. Чисті гривневі кредити населення за 2024 рік зросли майже на 40%.

НБУ визначає розвиток іпотеки як один із пріоритетних напрямів на 2025 рік і працює над відповідною стратегією. Очікується, що позитивний вплив на цей сегмент матиме впровадження в Україні системи страхування воєнних ризиків. Відповідний законопроєкт наразі перебуває на розгляді в парламенті.

Нагадаємо, завдяки програмі “єОселя” продажі житла зросли, і майже 15 тисяч родин вже скористалися пільговими кредитами. На сьогодні частка кредитування нерухомості від девелоперів становить 40%, що значно перевищує показники до війни.

Автор:
Ольга Опенько