Українські банки у грудні видали іпотечних кредитів на 672 млн грн

У грудні банки України видали 379 іпотечних кредитів на суму 672 млн грн.

Про це свідчить дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, інформує НБУ.

Ключові результати опитування банків

У грудні українські банки продовжили видачу іпотечних кредитів, при цьому більшість позик була спрямована на придбання житла на вторинному ринку нерухомості.

Переважання вторинного ринку : Як за кількістю договорів, так і за загальними обсягами фінансування, найбільше іпотечних кредитів видано саме на купівлю житла, що вже було у використанні.

: Як за кількістю договорів, так і за загальними обсягами фінансування, найбільше іпотечних кредитів видано саме на купівлю житла, що вже було у використанні. Зростання процентних ставок: Середньозважена ефективна ставка за іпотечними кредитами у грудні підвищилася до 8,8% річних, тоді як у листопаді вона становила 8,4%.

Географія іпотечного кредитування:

Найактивніше житло у кредит купували мешканці Києва та кількох західних регіонів України.

Київ та Київська область стали лідерами за обсягами іпотечного кредитування. У грудні тут було укладено 202 договори на загальну суму 384,1 млн грн , що становить 57,2% від загального обсягу виданих кредитів .

стали лідерами за обсягами іпотечного кредитування. У грудні тут було укладено на загальну суму , що становить . Львівська область посіла друге місце – 23 договори на загальну суму 45,6 млн грн .

посіла друге місце – на загальну суму . Івано-Франківська область замикає трійку лідерів із 17 договорами на 28,1 млн грн.

В НБУ зазначають, що основним драйвером іпотечного сегмента залишається пільгове кредитування в рамках програми “єОселя”. У другому півріччі темпи видачі кредитів за цією програмою сповільнилися після рекордних обсягів через зміну умов надання позик оператором ("Укрфінжитло") та нестачу фінансування.

Додатковим чинником уповільнення іпотечного кредитування в грудні стало призупинення роботи низки державних реєстрів через кібератаку, що тимчасово унеможливило укладення угод купівлі-продажу нерухомості.

Частка іпотеки в портфелі кредитів населення за підсумками року підвищилася до 13,5%, однак залишається досить малою, тож уповільнення іпотечного кредитування не позначилося на динаміці роздрібного портфеля. Чисті гривневі кредити населення за 2024 рік зросли майже на 40%.

НБУ визначає розвиток іпотеки як один із пріоритетних напрямів на 2025 рік і працює над відповідною стратегією. Очікується, що позитивний вплив на цей сегмент матиме впровадження в Україні системи страхування воєнних ризиків. Відповідний законопроєкт наразі перебуває на розгляді в парламенті.

Нагадаємо, завдяки програмі “єОселя” продажі житла зросли, і майже 15 тисяч родин вже скористалися пільговими кредитами. На сьогодні частка кредитування нерухомості від девелоперів становить 40%, що значно перевищує показники до війни.