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Украинские банки в декабре выдали ипотечные кредиты на 672 млн грн
В декабре банки Украины выдали 379 ипотечных кредитов на сумму 672 млн грн.
Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, информирует НБУ.
Ключевые результаты опроса банков
В декабре украинские банки продолжили выдачу ипотечных кредитов, при этом большинство ссуд было направлено на приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости.
- Преобладание вторичного рынка: Как по количеству договоров, так и по общим объемам финансирования, больше всего ипотечных кредитов выдано именно на покупку уже бывшего в употреблении жилья.
- Рост процентных ставок: Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре повысилась до 8,8% годовых, тогда как в ноябре она составила 8,4% .
География ипотечного кредитования:
Активнее всего жилье в кредит покупали жители Киева и нескольких западных регионов Украины.
- Киев и Киевская область стали лидерами по объему ипотечного кредитования. В декабре здесь было заключено 202 договора на общую сумму 384,1 млн грн, что составляет 57,2% от общего объема выданных кредитов.
- Львовская область заняла второе место – 23 договора на общую сумму 45,6 млн грн.
- Ивано-Франковская область замыкает тройку лидеров с 17 договорами на 28,1 млн грн.
В НБУ отмечают, что основным драйвером ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "єОселя". Во втором полугодии темпы выдачи кредитов по этой программе замедлились после рекордных объемов из-за изменения условий предоставления ссуд оператором ("Укрфинжилье") и недостатка финансирования.
Дополнительным фактором замедления ипотечного кредитования в декабре стала приостановка работы ряда государственных реестров из-за кибератаки, что временно сделало невозможным заключение сделок купли-продажи недвижимости.
Доля ипотеки в портфеле кредитов населения по итогам года повысилась до 13,5%, однако остается достаточно малой, поэтому замедление ипотечного кредитования не сказалось на динамике розничного портфеля. Чистые гривневые кредиты населения за 2024 год выросли почти на 40%.
НБУ определяет развитие ипотеки как одно из приоритетных направлений на 2025 год и работает над соответствующей стратегией. Ожидается, что положительное влияние на этот сегмент будет иметь внедрение в Украине системы страхования военных рисков. Соответствующий законопроект пока находится на рассмотрении в парламенте.
Напомним, благодаря программе "єОселя" продажи жилья выросли, и почти 15 тысяч семей уже воспользовались льготными кредитами. На сегодняшний день доля кредитования недвижимости от девелоперов составляет 40%, что значительно превышает показатели до войны.