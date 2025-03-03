Украинские банки в декабре выдали ипотечные кредиты на 672 млн грн

В декабре банки Украины выдали 379 ипотечных кредитов на сумму 672 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса банков об ипотечном кредитовании, информирует НБУ.

Ключевые результаты опроса банков

В декабре украинские банки продолжили выдачу ипотечных кредитов, при этом большинство ссуд было направлено на приобретение жилья на вторичном рынке недвижимости.

Преобладание вторичного рынка : Как по количеству договоров, так и по общим объемам финансирования, больше всего ипотечных кредитов выдано именно на покупку уже бывшего в употреблении жилья.

: Как по количеству договоров, так и по общим объемам финансирования, больше всего ипотечных кредитов выдано именно на покупку уже бывшего в употреблении жилья. Рост процентных ставок: Средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в декабре повысилась до 8,8% годовых, тогда как в ноябре она составила 8,4% .

География ипотечного кредитования:

Активнее всего жилье в кредит покупали жители Киева и нескольких западных регионов Украины.

Киев и Киевская область стали лидерами по объему ипотечного кредитования. В декабре здесь было заключено 202 договора на общую сумму 384,1 млн грн , что составляет 57,2% от общего объема выданных кредитов .

стали лидерами по объему ипотечного кредитования. В декабре здесь было заключено на общую сумму , что составляет . Львовская область заняла второе место – 23 договора на общую сумму 45,6 млн грн .

заняла второе место – на общую сумму . Ивано-Франковская область замыкает тройку лидеров с 17 договорами на 28,1 млн грн.

В НБУ отмечают, что основным драйвером ипотечного сегмента остается льготное кредитование в рамках программы "єОселя". Во втором полугодии темпы выдачи кредитов по этой программе замедлились после рекордных объемов из-за изменения условий предоставления ссуд оператором ("Укрфинжилье") и недостатка финансирования.

Дополнительным фактором замедления ипотечного кредитования в декабре стала приостановка работы ряда государственных реестров из-за кибератаки, что временно сделало невозможным заключение сделок купли-продажи недвижимости.

Доля ипотеки в портфеле кредитов населения по итогам года повысилась до 13,5%, однако остается достаточно малой, поэтому замедление ипотечного кредитования не сказалось на динамике розничного портфеля. Чистые гривневые кредиты населения за 2024 год выросли почти на 40%.

НБУ определяет развитие ипотеки как одно из приоритетных направлений на 2025 год и работает над соответствующей стратегией. Ожидается, что положительное влияние на этот сегмент будет иметь внедрение в Украине системы страхования военных рисков. Соответствующий законопроект пока находится на рассмотрении в парламенте.

Напомним, благодаря программе "єОселя" продажи жилья выросли, и почти 15 тысяч семей уже воспользовались льготными кредитами. На сегодняшний день доля кредитования недвижимости от девелоперов составляет 40%, что значительно превышает показатели до войны.