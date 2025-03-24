Іпотечне кредитування в січні зросло на 29%: які регіони лідирують

Українські банки в січні поточного року видали 475 іпотечних кредитів на загальну суму 867 млн грн, що на 29% перевищує обсяги в грудні 2024 року.

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Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування НБУ.

Ключові висновки опитування

У січні більшість іпотечних кредитів було видано на вторинному ринку нерухомості, як за обсягами, так і за кількістю. Середня ефективна ставка за такими кредитами виявилася на рівні 8,3% річних.

В регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів було видано:

В столиці та Київській області, де укладено 260 договорів на суму 517,3 млн грн, що складає 59,7% від загального обсягу.

На другому місці за кількістю кредитів Львівська область з 23 угодами на 45,2 млн грн.

На третьому — Івано-Франківська область з 22 кредитами на загальну суму 33,7 млн грн.

Опитуванням було охоплено 41 банк, що складає 99% від загального обсягу іпотечного портфеля на кінець 2021 року. З них 14 банків надали інформацію щодо видачі нових іпотечних кредитів.

Національний банк визначив розвиток іпотечних кредитів одним із головних пріоритетів на 2025 рік та активно працює над стратегією для цього напрямку.

Нагадаємо, у грудні банки України видали 379 іпотечних кредитів на суму 672 млн грн.

Додамо, уряд затвердив законопроєкт, який запроваджує нову систему забезпечення громадян України житлом за допомогою механізмів соціального та службового житла, доступної іпотеки та створення спеціалізованих житлових фондів.