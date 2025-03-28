Експеримент від Мінсоцполітики: дітям-сиротам змінять умови отримання житла

Міністерство соціальної політики змінить підходи в реалізації житлової програми для дітей-сиріт, які вийшли з інтернатів і досягли повноліття.

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Міністерство у 2025 році вперше запровадить експеримент, згідно з яким молодим людям видаватимуть не готову квартиру, а перший внесок для отримання іпотеки. Про це заявила міністерка соцполітики Оксана Жолнович під час свого виступу на першому Форумі доступної іпотеки, який відбувся напередодні в Києві, передає кореспондент Delo.ua.

За словами очільниці відомства, досі традиційна житлова програма працювала неефективно і охоплювала невелику частину незахищених молодих людей, які потребували власного житла.

Кількість дорослих дітей-сиріт, що виховувались в інтернатах і зараз стоять у черзі на отримання житла, в Україні ставить 42 тисячі осіб. Втім, держава, за словами міністерки, могла покривати 500-600 квартир щорічно, у кращий рік - 1000 квартир.

"Подолати чергу такими темпами практично нереально. Тому ми почали думати, що може бути більш ефективне. І квартира, яку ми віддавали цій молодій людині, була точно на старому ринку, маленького розміру, тому що ціна була невисока. Чи дозволяє таке житло їй повноцінно далі розвиватись, планувати сім'ю? Ну, не дуже", - пояснила Жолнович.

Зважаючи на ці обставини, у міністерстві вирішили цього року змінити програму: замість купівлі квартири роздати перший внесок на іпотеку не 500 учасникам, а більшій кількості людей.

"Перший внесок від імені держави - умовно кажучи замість батьків - для того, щоб під дешевий кредит мати можливість, по-перше, втягнути цих людей в роботу, створити їм соціальну відповідальність, по-друге, сформувати певну кількість навиків фінансової грамотності", - пояснила міністерка.

Жолнович закликала підтримати цей експеримент і девелоперів, і банки, і громади. Це може бути, наприклад, оренда з правом викупу, чи інший механізм, який допоможе молодим людям отримати у власність житло і більшу стабільність. "Хотілось би, щоб такі квартири були новими, якісними, щоб вони вже були облаштовані", - додала вона.

З іншого боку нова модель, за її словами, потребуватиме грунтовнішого супроводу від банків - адже молодим людям треба буде пояснити, як працюють фінансові механізми, і періодично нагадувати про внески.

На переконання міністерки, згодом цей експеримент можна буде масштабувати на інші програми, якщо така практика допоможе вразливим категоріям українців отримати власну впевненість і житло, яке за інанших обставин вони ніколи не могли б мати у власності.

Раніше Delo.ua писало про те, що бюджет 2025 року передбачає близько трильйона гривень на соціальний захист населення. З цієї суми 420 мільярдів гривень виділено з державного бюджету, а 503 мільярди гривень очікується від ЄСВ для Пенсійного фонду.