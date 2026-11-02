Экспорт газа принес украинским частным компаниям €45,6 млн: кто продал больше всего

В октябре частные газодобывающие компании Украины продали на экспорт 54,5 млн. куб. м природного газа на €45,59 млн. без НДС. Почти 53% объема обеспечили две группы компаний – ЭСКО-Север и ДТЭК.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют расчеты консалтинговой компании ExPro по итогам специализированных торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ).

В торгах приняли участие 29 газодобывающих компаний. Средневзвешенная цена продажи составила €78,63/MWh без НДС. Цены отдельных сделок колебались от €69 до €90,01/MWh.

Кто продал больше газа

Крупнейшим продавцом стала группа ЭСКО-Север. Ее компании реализовали 16,1 млн. куб. м газа на €13,83 млн. Это 29,5% от общего объема экспорта.

На втором месте – группа ДТЭК, которая продала 12,75 млн куб. м на €9,36 млн. Четыре компании группы реализовали газ на первых экспортных торгах 15 октября по цене €69–69,03/MWh.

В пятерку крупнейших продавцов также вошли "Западнаядрасервис", "Надра-Геоинвест" и "Укрнефтебурение". В общей сложности на пять крупнейших групп пришлось 88,6% всех продаж.

По какой цене продавали газ

Средневзвешенная экспортная цена составила €78,63/MWh. Это на €12,87/MWh, или 14,1%, меньше цены газа на нидерландском хабе TTF с поставками в следующем месяце, которая составляла €91,50/MWh.

В то же время экспортная цена была в 2,1 раза выше внутренних котировок ExPro на ноябрьский ресурс. Они составляли около €37,47/MWh, то есть разница достигала €41,16/MWh.

Покупателями на биржевых торгах были иностранные компании. Среди них – государственная молдавская Energocom, которая приобрела в Украине 2 млн куб. м газа. Ресурс обошелся покупателю примерно на €10/MWh дешевле спотовой цены на TTF.

Следующий раунд экспортных аукционов аналитики ожидают во второй половине ноября. Частные добычи могут выставить на продажу около 55 млн куб. м газа.

Ранее сообщалось, чтоМолдова может приступить к закупке природного газа украинской добычи уже в течение отопительного сезона 2026-2027 годов. Украина готова к поставкам, однако объемы, цену и другие коммерческие условия сторонам еще предстоит согласовать.