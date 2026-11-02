Експорт газу приніс українським приватним компаніям €45,6 млн: хто продав найбільше

У жовтні приватні газовидобувні компанії України продали на експорт 54,5 млн куб. м природного газу на €45,59 млн без ПДВ. Майже 53% обсягу забезпечили дві групи компаній — ЕСКО-Північ і ДТЕК.

Як пише Dilo, про це свідчать розрахунки консалтингової компанії ExPro за підсумками спеціалізованих торгів на "Українській енергетичній біржі" (УЕБ).

У торгах взяли участь 29 газовидобувних компаній. Середньозважена ціна продажу становила €78,63/MWh без ПДВ. Ціни окремих угод коливалися від €69 до €90,01/MWh.

Хто продав найбільше газу

Найбільшим продавцем стала група ЕСКО-Північ. Її компанії реалізували 16,1 млн куб. м газу на €13,83 млн. Це 29,5% загального обсягу експорту.

На другому місці — група ДТЕК, яка продала 12,75 млн куб. м на €9,36 млн. Чотири компанії групи реалізували газ на перших експортних торгах 15 жовтня за ціною €69–69,03/MWh.

До п'ятірки найбільших продавців також увійшли "Західнадрасервіс", "Надра-Геоінвест" та "Укрнафтобуріння". Загалом на п'ять найбільших груп припало 88,6% усіх продажів.

За якою ціною продавали газ

Середньозважена експортна ціна становила €78,63/MWh. Це на €12,87/MWh, або 14,1%, менше за ціну газу на нідерландському хабі TTF із постачанням наступного місяця, яка становила €91,50/MWh.

Водночас експортна ціна була у 2,1 раза вищою за внутрішні котирування ExPro на листопадовий ресурс. Вони становили близько €37,47/MWh, тобто різниця сягала €41,16/MWh.

Покупцями на біржових торгах були іноземні компанії. Серед них — державна молдовська Energocom, яка придбала в Україні 2 млн куб. м газу. Ресурс обійшовся покупцеві приблизно на €10/MWh дешевше за спотову ціну на TTF.

Наступний раунд експортних аукціонів аналітики очікують у другій половині листопада. Приватні видобувники можуть виставити на продаж приблизно 55 млн куб. м газу.

Раніше повідомлялося, що Молдова може розпочати закупівлю природного газу українського видобутку вже протягом опалювального сезону 2026–2027 років. Україна готова до постачань, однак обсяги, ціну та інші комерційні умови сторонам ще належить погодити.