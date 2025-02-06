"Энергоатом" перевыполнил план и увеличил производство электроэнергии: Котин подвел итоги работы за год

В 2024 году НАЭК "Энергоатом" произвел 53 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, что на 2% больше, чем в 2023 году, и на 12% больше по сравнению с 2022 годом.

Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Компания не только выполнила запланированные показатели, но и перевыполнила план, предоставив в энергосистему на 1 миллиард киловатт-часов больше, чем предполагалось.

Несмотря на сложные условия, в частности, потерю 45% атомной генерации из-за оккупации Запорожской АЭС и регулярных атак на энергетическую инфраструктуру, "Энергоатом" обеспечивал более 60% потребностей граждан и экономики Украины в электроэнергии.

В течение отопительного сезона, с января по март и с октября по декабрь, компания производила от 5 до 6 миллиардов киловатт-часов ежемесячно. В летний период, когда производились плановые ремонты энергоблоков, объем генерации составлял от 3 до 4 миллиардов киловатт-часов в месяц.

Чтобы обеспечить стабильную поставку электроэнергии в холодный период, в 2024 году все девять энергоблоков, находящихся на подконтрольной территории Украины, работали непрерывно. Это стало возможным благодаря оптимизации ремонтной кампании, в рамках которой общую продолжительность плановых ремонтов сократили на 59 дней.

Котин написал, что в 2024 году компания направила 116,3 миллиарда гривен собственных средств без учета НДС на выполнение обязательств по механизму возложения специальных обязанностей. Это позволило удерживать тарифы на электроэнергию для населения на фиксированном уровне. Также компания уплатила 28,8 миллиарда гривен налогов в бюджеты всех уровней, что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом.

Отказ от российских ресурсов

В 2024 году "Энергоатом" полностью отказался от использования российских запчастей и ядерного топлива. Украинские атомные станции перешли на поставляемое американской компанией Westinghouse Electric топливо.

Кроме того, компания расширила сотрудничество с канадской Cameco и британской Urenco, что обеспечило стабильную поставку топлива.

Одним из важных факторов стабильной работы компании стало функционирование Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, успешно эксплуатируемого уже более двух лет. Это позволило сэкономить более 200 миллионов долларов и полностью окупить затраты на строительство объекта.

Также компания получила от Westinghouse лицензию на изготовление хвостовиков тепловыделяющих сборок (ТВЗ) ядерного топлива в Украине.