Главой наблюдательного совета "Энергоатома" стал эксминистр энергетики Литвы Неверович

Эксминистр энергетики Литвы и главный советник президента Литвы по вопросам окружающей среды и инфраструктуры Ярек Неверович стал председателем наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом". Он является независимым членом совета, который был сформирован в июне 2024 года, однако до сих пор не работал полноценно.

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Председателем Наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" был избран Ярек Неверович, а Майкл Эллиотт Кирст — заместитель Председателя. Наблюдательный совет также создал Комитет по вопросам аудита, который возглавит Майкл Эллиотт Кирст", — говорится в сообщении.

Ярек Неверович имеет значительный опыт в сфере энергетики, в частности, в управлении инвестиционными фондами, эксплуатации систем передачи электроэнергии и сотрудничества с национальными и транснациональными корпорациями.

Предпосылки работы совета

Как пишет "Интерфакс-Украина", министр энергетики Герман Галущенко ранее отмечал, что наблюдательный совет "Энергоатома" начнет полноценную работу после избрания главы. Во время "Часа вопросов к правительству" Галущенко отметил важность функционирующего совета для решения вопросов корпоративного управления и борьбы с коррупцией.

"Сегодня уже полноценно выбирают председателя наблюдательного совета ("Энергоатома" – ЕР). Соответственно, будет функционирующий наблюдательный совет, который и будет мониторить все принимаемые решения. С точки зрения корпоративного управления, мне кажется, это лучший выход", – сказал он.

Кабинет министров еще 21 июня 2024 года распоряжением №566 утвердил состав наблюдательного совета "Энергоатома". В ее состав вошли независимые члены Тимоти Стоун, Майкл Кирст и Ярек Неверович, а также представители государства Тимофей Милованов и Виталий Петрук.

Однако совет не начал работу из-за разногласий по вознаграждению для независимых членов. Только 26 ноября 2024 г. правительство утвердило условия контрактов с членами совета, но без раскрытия деталей.

В декабре 2024 года первый заместитель министра экономики Алексей Соболев сообщил, что правительство ожидает позиции независимых членов совета относительно предложенных условий. По его словам, уровень зарплат соответствует стандартам крупных энергетических компаний Украины.

В начале января 2025 народный депутат Ярослав Железняк призвал привлечь международных партнеров к решению вопроса срыва функционирования совета.

Послы стран G7 также обратились к премьер-министру Денису Шмыгалю с призывом обеспечить работу наблюдательного совета. Посол ЕС в Украине Катарина Матернова подчеркнула, что полноценная работа совета критически важна для привлечения значительных инвестиций в компанию.

После избрания Ярека Неверовича председателем совета НАЭК "Энергоатом" должен получить необходимую поддержку для выполнения стратегических задач, включая повышение прозрачности корпоративного управления, борьбу с коррупцией и привлечение международных инвестиций.

Добавим, в июне правительство сформировало наблюдательный совет "Энергоатома". Отмечается, что наблюдательный совет компании сформирован из пяти членов, трое из которых – независимые, и двое – представители государства.

Напомним, проведение конкурсного отбора трех независимых членов наблюдательного совета объявили в феврале. В январе 2024 года "Энергоатом" зарегистрировали как акционерное общество. А 21 февраля компания получила свидетельство о регистрации выпуска акций на сумму более 306 млрд. грн.