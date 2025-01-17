Головою наглядової ради "Енергоатому" став ексміністр енергетики Литви Неверович

Ексміністр енергетики Литви та головний радник президента Литви з питань довкілля та інфраструктури Ярек Неверович став головою наглядової ради НАЕК "Енергоатом". Він є незалежним членом ради, яка була сформована в червні 2024 року, проте досі не працювала повноцінно.

Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Головою Наглядової ради НАЕК "Енергоатом" було обрано Ярека Неверовича, а Майкла Елліотта Кірста - заступником Голови. Наглядова рада також створила Комітет з питань аудиту, який очолить Майкл Елліотт Кірст", - йдеться в повідомленні.

Ярек Неверович має значний досвід у сфері енергетики, зокрема в управлінні інвестиційними фондами, експлуатації систем передачі електроенергії та співпраці з національними й транснаціональними корпораціями.

Передумови роботи ради

Як пише "Інтерфакс-Україна", міністр енергетики Герман Галущенко раніше зазначав, що наглядова рада "Енергоатома" почне повноцінну роботу після обрання голови. Під час "Години запитань до уряду" Галущенко наголосив на важливості функціонуючої ради для вирішення питань корпоративного управління та боротьби з корупцією.

"Сьогодні вже повноцінно обирають голову наглядової ради ("Енергоатома" – ЕР). Відповідно, буде функціонуюча наглядова рада, яка й моніторитиме всі рішення, які прийматимуться. З точки зору корпоративного управління, мені здається, це найкращий вихід", – сказав він.

Кабінет міністрів ще 21 червня 2024 року розпорядженням №566 затвердив склад наглядової ради "Енергоатома". До її складу увійшли незалежні члени Тімоті Стоун, Майкл Кірст та Ярек Неверович, а також представники держави Тимофій Милованов і Віталій Петрук.

Проте рада не розпочала роботу через розбіжності щодо винагороди для незалежних членів. Лише 26 листопада 2024 року уряд затвердив умови контрактів із членами ради, але без розкриття деталей.

У грудні 2024 року перший заступник міністра економіки Олексій Соболєв повідомив, що уряд очікує на позицію незалежних членів ради щодо запропонованих умов. За його словами, рівень зарплат відповідає стандартам великих енергетичних компаній України.

На початку січня 2025 року народний депутат Ярослав Железняк закликав залучити міжнародних партнерів до вирішення питання зриву функціонування ради.

Посли країн G7 також звернулися до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом забезпечити роботу наглядової ради. Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підкреслила, що повноцінна робота ради є критично важливою для залучення значних інвестицій у компанію.

Після обрання Ярека Неверовича головою ради НАЕК "Енергоатом" має отримати необхідну підтримку для виконання стратегічних завдань, включно з підвищенням прозорості корпоративного управління, боротьбою з корупцією та залученням міжнародних інвестицій.

Додамо, у червні уряд сформував наглядову раду "Енергоатому". Зазначається, що наглядова рада компанії сформована з п'яти членів, троє з яких – незалежні, та двоє – представники держави.

Нагадаємо, проведення конкурсного відбору трьох незалежних членів наглядової ради оголосили у лютому. У січні 2024 року "Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство. А 21 лютого компанія отримала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму понад 306 млрд грн.