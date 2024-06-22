Уряд сформував наглядову раду "Енергоатому": хто увійшов до складу

Конкурсний відбір завершився і наглядова рада акціонерного товариства "НАЕК "Енергоатом" - сформована. Результати відбору кандидатів, які погодив Комітет з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, уряд затвердив у своєму розпорядженні 21 червня.

Побудуйте ефективну HR-стратегію вашого бізнесу HR Wisdom Summit від Delo.ua та Ekonomika+ 17 липня HR-лідери OLX Робота, Shell, ArcelorMittal та ще понад 30 великих компаній поділяться найкращими практиками адаптації ветеранів у робоче середовище, підтримання ментального здоров’я команди, наймання в умовах кадрового голоду та використання інновацій в HR Забронювати участь

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Зазначається, що наглядова рада компанії сформована з п'яти членів, троє з яких – незалежні, та двоє – представники держави.

Згідно з розпорядження, незалежними членами наглядової ради акціонерного товариства "Енергоатом" стали Тімоті Джон Стоун, Майкл Елліот Кірст, Ярек Неверович. Також, за поданням Міністерства енергетики, номінаційний комітет погодив Віталія Петрука і Тимофія Милованова, як представників держави.

За словами міністерки економіки України Юлії Свириденко, "Енергоатом" – одна з найбільших державних компаній, яка відіграє особливо важливу роль для країни зараз.

"Формування наглядової ради завершено. Нам вдалося залучити як незалежних кандидатів професіоналів світового рівня. Серед них – один з лідерів британської ядерної галузі, екс-міністр енергетики Литви і екс топ-менеджер Westinghouse, однієї з найбільших ядерних компаній світу, зі США. Очікуємо, що у такому складі наглядова рада посилить енергетичні спроможності компанії та допоможе залучати вкрай необхідні інвестиції в атомну галузь", - зазначила Свириденко.

Згідно з повідомленням Мінекономіки, члени наглядової ради здійснюватимуть управління компанією, а також контролюватимуть та регулюватимуть діяльність його виконавчого органу.

Нагадаємо, проведення конкурсного відбору трьох незалежних членів наглядової ради оголосили у лютому. У січні 2024 року "Енергоатом" зареєстрували як акціонерне товариство. А 21 лютого компанія отримала свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму понад 306 млрд грн.

Що входить до складу "Енергоатома"

Зазначимо, що "Енергоатом" є найбільшим виробником електроенергії в Україні. Компанію було створено у 1996 році, вона є оператором всіх атомних електростанцій в Україні - Рівненської, Південноукраїнської, Хмельницької, а також формально - Запорізької, яка з березня 2022 року знаходиться під окупацією Росії. Сукупно ці АЕС мають 15 енергоблоків загальною встановленою потужністю 13 835 МВт (зокрема шість - на ЗАЕС).

Також до складу НАЕК входить Ташлицька ГАЕС (453 МВт), Олександрівська ГЕС (25 МВт) та Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні. До складу підприємства входять і 12 відокремлених підрозділів, які забезпечують власну наукову, конструкторсько-технологічну і виробничу базу.

Це "Атомремонтсервіс", "Атоменергомаш", "Централізовані закупівлі", "Атомпроектінжиніринг", "Автоматика та машинобудування", "Енергоатом-Трейдинг", аварійно-технічний та науково-технічний центри, складське господарство, управління справами, Конструкторське бюро атомного приладобудування та спеціального обладнання, а також Донузлавська вітрова електростанція в окупованому РФ Криму.