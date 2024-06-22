Правительство сформировало наблюдательный совет "Энергоатома": кто вошел в состав

Конкурсный отбор завершился и наблюдательный совет акционерного общества "НАЭК "Энергоатом" - сформирован. Результаты отбора кандидатов, которых согласовал Комитет по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий, правительство утвердило в своем распоряжении 21 июня.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что наблюдательный совет компании сформирован из пяти членов, трое из которых – независимые, и двое – представители государства.

Согласно распоряжению, независимыми членами наблюдательного совета акционерного общества "Энергоатом" стали Тимоти Джон Стоун, Майкл Эллиот Кирст, Ярек Неверович. Также, по представлению Министерства энергетики, номинационный комитет согласовал Виталия Петрука и Тимофея Милованова как представителей государства.

По словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, "Энергоатом" – одна из крупнейших государственных компаний, играющая особенно важную роль для страны сейчас.

"Формирование наблюдательного совета завершено. Нам удалось привлечь в качестве независимых кандидатов профессионалов мирового уровня. Среди них – один из лидеров британской ядерной отрасли, экс-министр энергетики Литвы и экс топ-менеджер Westinghouse, одной из крупнейших ядерных компаний мира, из США. Ожидаем, что в таком составе наблюдательный совет усилит энергетические возможности компании и поможет привлекать крайне необходимые инвестиции в атомную отрасль", - отметила Свириденко.

Согласно сообщению Минэкономики, члены наблюдательного совета будут осуществлять управление компанией, а также контролировать и регулировать деятельность его исполнительного органа.

Напомним, проведение конкурсного отбора трех независимых членов наблюдательного совета объявили в феврале. В январе 2024 года "Энергоатом" был зарегистрирован как акционерное общество. А 21 февраля компания получила свидетельство о регистрации выпуска акций на сумму более 306 млрд. грн.

Что входит в состав "Энергоатома"

Отметим, что "Энергоатом" - крупнейший производитель электроэнергии в Украине. Компания была создана в 1996 году, она является оператором всех атомных электростанций в Украине – Ровенской, Южноукраинской, Хмельницкой, а также формально – Запорожской, которая с марта 2022 года находится под оккупацией России. Совокупно эти АЭС обладают 15 энергоблоками общей установленной мощностью 13 835 МВт (в том числе шесть – на ЗАЭС).

Также в состав НАЭК входят Ташлыкская ГАЭС (453 МВт), Александровская ГЭС (25 МВт) и Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне. В состав предприятия входят и 12 обособленных подразделений, обеспечивающих собственную научную, конструкторско-технологическую и производственную базу.

Это "Атомремонтсервис", "Атомэнергомаш", "Централизованные закупки", "Атомпроектинжиниринг", "Автоматика и машиностроение", "Энергоатом-Трейдинг", аварийно-технический и научно-технический центры, складское хозяйство, управление делами, Конструкторское бюро атомного приборостроения специального оборудования, а также Донузлавская ветровая электростанция в оккупированном РФ Крыму.