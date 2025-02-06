"Енергоатом" перевиконав план і збільшив виробництво електроенергії: Котін підбив підсумки роботи за рік

У 2024 році НАЕК "Енергоатом" виробив 53 мільярди кіловат-годин електроенергії, що на 2% більше, ніж у 2023 році, і на 12% більше порівняно з 2022 роком.

Про це повідомив виконуючий обов’язки голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.

Компанія не лише виконала заплановані показники, а й перевиконала план, подавши в енергосистему на 1 мільярд кіловат-годин більше, ніж передбачалося.

Попри складні умови, зокрема втрату 45% атомної генерації через окупацію Запорізької АЕС і регулярні атаки на енергетичну інфраструктуру, "Енергоатом" забезпечував понад 60% потреб громадян і економіки України в електроенергії.

Протягом опалювального сезону, з січня по березень і з жовтня по грудень, компанія виробляла від 5 до 6 мільярдів кіловат-годин щомісяця. У літній період, коли проводилися планові ремонти енергоблоків, обсяг генерації становив від 3 до 4 мільярдів кіловат-годин на місяць.

Щоб забезпечити стабільне постачання електроенергії в холодний період, у 2024 році всі дев’ять енергоблоків, які перебувають на підконтрольній території України, працювали безперервно. Це стало можливим завдяки оптимізації ремонтної кампанії, в межах якої загальну тривалість планових ремонтів скоротили на 59 днів.

Котін написав, що у 2024 році компанія спрямувала 116,3 мільярда гривень власних коштів без урахування ПДВ на виконання зобов’язань за механізмом покладання спеціальних обов’язків. Це дало змогу утримувати тарифи на електроенергію для населення на фіксованому рівні. Також компанія сплатила 28,8 мільярда гривень податків до бюджетів усіх рівнів, що на 35% більше порівняно з попереднім роком.

Відмова від російських ресурсів

У 2024 році "Енергоатом" повністю відмовився від використання російських запчастин і ядерного палива. Українські атомні станції перейшли на паливо, що постачається американською компанією Westinghouse Electric.

Крім того, компанія розширила співпрацю з канадською Cameco та британською Urenco, що забезпечило стабільне постачання палива.

Одним із важливих факторів стабільної роботи компанії стало функціонування Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива, яке успішно експлуатується вже понад два роки. Це дозволило заощадити понад 200 мільйонів доларів і повністю окупити витрати на будівництво об’єкта.

Також компанія отримала від Westinghouse ліцензію на виготовлення хвостовиків тепловидільних збірок (ТВЗ) ядерного палива в Україні.