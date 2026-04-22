ЕС готовит решение по Украине на 90 млрд евро и 20-му пакету санкций против РФ

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) 22 апреля рассмотрит одновременно два ключевых решения — изменения в долгосрочный бюджет Евросоюза на 2021–2027 годы, открывающие возможность предоставления Украине кредита на 90 млрд евро, а также 20-й пакет санкций против России.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на источники в Брюсселе.

Оба вопроса вынесены в повестку дня как не требующие обсуждения. Это означает, что в случае отсутствия принципиальных возражений со стороны государств-членов, решения могут быть приняты по письменной процедуре без дополнительных дискуссий.

После утверждения Coreper запускается письменное согласование, обычно длится около суток и может завершиться уже к утру 23 апреля. Решение вступит в силу раньше, если все страны-члены поставят свои подписи без замечаний.

Впрочем, в случае возражений со стороны отдельных государств, включая Венгрию или Словакию, рассмотрение могут отложить. Ранее эти страны уже блокировали как вопросы финансирования Украины, так и санкционные инициативы, привязывая свою позицию к энергетическим интересам, в частности, импорту российской нефти через нафопровод "Дружба".

Речь идет о пакете решений, который одновременно охватывает финансовую поддержку Украины и дальнейшее санкционное давление на Россию, что делает заседание Coreper одним из ключевых этапов принятия решений ЕС в апреле.

Евросоюз приблизился к одновременному принятию масштабного финансирования Украины и нового санкционного пакета против России, однако окончательное решение зависит от позиции отдельных стран-членов.

Напомним, Украина восстановила поврежденный в результате российского удара участок нефтепровода "Дружба" и обеспечила техническую возможность для его дальнейшего возобновления работы. Транспортировка нефти может возобновиться 22 апреля.