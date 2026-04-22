ЄС готує рішення по Україні на 90 млрд євро та 20-му пакету санкцій проти РФ

Комітет постійних представників ЄС (Coreper) 22 квітня розгляне одночасно два ключові рішення — зміни до довгострокового бюджету Євросоюзу на 2021–2027 роки, які відкривають можливість надання Україні кредиту на 90 млрд євро, а також 20-й пакет санкцій проти Росії.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела у Брюсселі.

Обидва питання винесені до порядку денного як такі, що не потребують обговорення. Це означає, що у разі відсутності принципових заперечень з боку держав-членів рішення можуть бути ухвалені за письмовою процедурою без додаткових дискусій.

Після затвердження Coreper запускається письмове погодження, яке зазвичай триває близько доби і може завершитися вже до ранку 23 квітня. Рішення набуде чинності раніше, якщо всі країни-члени поставлять свої підписи без зауважень.

Втім, у разі заперечень з боку окремих держав, зокрема Угорщини чи Словаччини, розгляд можуть відкласти. Раніше ці країни вже блокували як питання фінансування України, так і санкційні ініціативи, прив’язуючи свою позицію до енергетичних інтересів, зокрема імпорту російської нафти через нафопровід "Дружба".

Йдеться про пакет рішень, який одночасно охоплює фінансову підтримку України та подальший санкційний тиск на росію, що робить засідання Coreper одним із ключових етапів ухвалення рішень ЄС у квітні.

Євросоюз наблизився до одночасного ухвалення масштабного фінансування України та нового санкційного пакета проти росії, однак остаточне рішення залежить від позиції окремих країн-членів.

