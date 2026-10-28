ЕС нашел замену российскому газу: какая страна готова стать главным поставщиком

Турция может стать ключевой альтернативой российскому газу для европейских стран и из ЕС уже поступают соответствующие предложения.

Как пишет Dilo, со ссылкой на информационное агентство DHA, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар во время 16-го Энергетического саммита в Стамбуле.

По его словам, Евросоюз окончательно решил отказаться от энергоресурсов из РФ: с 1 января 2027 года прекращаются поставки российского сжиженного газа (СПГ), а с 30 октября 2027 года – трубопроводного. В таких условиях Анкара готова взять на себя роль нового энергетического хаба.

"Сейчас из Европы нам говорят: "Мы хотим покупать турецкий газ" Как известно, Европейский Союз не хочет покупать российский газ. Решение по этому поводу уже принято ", - отметил Байрактар.

Министр добавил, что инвестиции в энергетическую инфраструктуру способствуют превращению Турции в энергетический центр.

Параллельно страна наращивает свою добычу благодаря месторождениям в Черном море, открытым в 2020 году. Сейчас за год там добывают столько же газа, сколько раньше полувека.

Государственная компания Türkiye Petrolleri уже обеспечивает добычу 300 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, а к 2028 году планирует поднять этот показатель до 550–600 тыс. Итоговая цель – 1 млн баррелей в сутки.

Для этого Турция расширяет присутствие за границей, готовит соглашения по покупке новых активов и партнерства, в частности, в странах Африки.

Кроме того, 5 ноября во дворце Долмабахче турецкое правительство представит новую стратегию "Национальная энергетика — 2040". Документ определит пути уменьшения импортной зависимости и достижения углеродной нейтральности к 2053 году.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа рассматривала возможность возобновления поставок российского природного газа в Европу как один из ключевых элементов будущего мирного соглашения по Украине.

В то же время, в правительстве Германии заявляли, что не планируют возобновлять работу газопроводов "Северный поток" и возвращаться к прежней зависимости от российского газа.