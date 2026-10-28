ЄС знайшов заміну російському газу: яка країна готова стати головним постачальником

Туреччина може стати ключовою альтернативою російському газу для європейських країн, і з ЄС уже надходять відповідні пропозиції.

Як пише Dilo, із посиланням на інформаційне агентство DHA, про це заявив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар під час 16-го Енергетичного саміту в Стамбулі.

За його словами, Євросоюз остаточно вирішив відмовитися від енергоресурсів із РФ: з 1 січня 2027 року припиняються постачання російського скрапленого газу (СПГ), а з 30 жовтня 2027 року — трубопровідного. За таких умов Анкара готова взяти на себе роль нового енергетичного хабу.

"Зараз із Європи нам кажуть: "Ми хочемо купувати турецький газ" Як відомо, Європейський Союз не хоче купувати російський газ. Рішення щодо цього вже ухвалено ", — зазначив Байрактар.

Міністр додав, що інвестиції в енергетичну інфраструктуру сприяють перетворенню Туреччини на енергетичний центр.

Паралельно країна нарощує власний видобуток завдяки родовищам у Чорному морі, відкритим у 2020 році. Наразі за рік там видобувають стільки ж газу, скільки раніше за пів століття.

Державна компанія Türkiye Petrolleri вже забезпечує видобуток 300 тис. барелів нафтового еквівалента на добу, а до 2028 року планує підняти цей показник до 550–600 тис. Підсумкова мета — 1 млн барелів на добу.

Для цього Туреччина розширює присутність за кордоном, готує угоди з купівлі нових активів та партнерства, зокрема в країнах Африки.

Крім того, 5 листопада в палаці Долмабахче турецький уряд презентує нову стратегію "Національна енергетика — 2040". Документ визначить шляхи зменшення імпортної залежності та досягнення вуглецевої нейтральності до 2053 року.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядала можливість відновлення постачання російського природного газу до Європи як один із ключових елементів майбутньої мирної угоди щодо України.

Водночас, в уряді Німеччини заявляли, що не планують відновлювати роботу газопроводів "Північний потік" та повертатися до колишньої залежності від російського газу.