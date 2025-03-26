Европа отказывается от идеи отправки миротворцев в Украину в поисках альтернативы - Reuters

Из-за политических, логистических и возможных конфликтов с Россией и США, европейские страны изменяют подход к обеспечению безопасности Украины, отказываясь от идеи отправления войск в пользу других вариантов.

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Об этом сообщает Reuters.

27 марта во Франции состоится встреча "коалиции желающих", которую созывают Франция и Великобритания для Украины. Ранее Париж и Лондон разрабатывали планы отправки тысяч военных для обеспечения будущего прекращения огня в Украине. Однако дипломаты указывают, что реализация таких планов в настоящее время маловероятна.

Но в то время как Лондон и Париж неделями работали над планом отправки тысяч военных в Украину для помощи в обеспечении будущего прекращения огня, дипломаты говорят, что все больше признают, что отправка таких сил не является наиболее вероятным результатом.

"Когда Украина была в лучшем положении, идея отправить войска была привлекательной. Но сейчас с ситуацией на месте и администрацией США, как она есть, это не очень привлекательно", — заявил один из европейских дипломатов.

Некоторые европейские союзники не восприняли перспективы отправки войск без твердых гарантий США и международного мандата. Их волнует стоимость, нехватка рабочей силы и оборудования, и, наконец, перспектива воевать с Россией.

В то же время высокопоставленный европейский чиновник по обороне отметил, что хотя идея размещения крупных европейских военных контингентов в Украине отходит на второй план, это не исключает возможности отправки отдельных военных для обучения и другой поддержки.

Хотя отправление значительных европейских сухопутных сил считается маловероятным, этот вариант не исключается. Согласно концептуальному документу для саммита, полученному Reuters, рассматривается возможность будущей поддержки Украины военными силами как составляющей мирного урегулирования при поддержке США.

Европа могла бы усилить свою роль в регионе, увеличив военное присутствие в соседних с Украиной странах, например, в Румынии путем расширения существующих сил НАТО (EFP) в Восточной Европе, говорится в материале.

"Коалиция желающих"

15 марта Стармер провел онлайн-встречу "коалиции желающих" из около 25 мировых лидеров, согласившихся способствовать установлению мира в Украине. Присоединились представители ЕС, НАТО, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Также во встрече принимал участие президент Зеленский, который после этого заявил, что через неделю предположительно организуют еще одну встречу партнеров в поддержку Украины. Как сказал глава государства, важно, что эти встречи в поддержку Украины становятся "почти еженедельными".

Великобритания хотела отправить истребители в Украину для прикрытия миротворцев

Напомним, на прошлой неделе Стармер и военные руководители более 30 стран Европы обсудили возможность отправки британских истребителей Typhoon в Украину. Ожидается, что они будут гарантировать воздушное прикрытие войск, участвующих в миротворческой миссии.

Стармер уже пообещал ввести британские войска в Украину, если президент США Дональд Трамп успешно договорится с Путиным о мирном соглашении. Из-за неопределенности относительно того, предоставит ли США воздушное прикрытие Украине, Британия решила взять на себя инициативу.

Ранее Стармер заявил, что его страна готова отправить свои войска в Украину для выполнения условий потенциального мирного соглашения. Он подчеркнул, что не принимает такое решение легкомысленно, поскольку речь идет о рисках для британских военных. Однако он считает, что миротворческая миссия поможет не только Украине, но и обеспечит безопасность всего континента.