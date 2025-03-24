Военные Британии отвергли план Стармера в отношении миротворцев в Украине

Британские военные с недоверием восприняли план премьер-министра Великобритании Кира Стармера отправить миротворцев для поддержки мирного соглашения в Украине, назвав его "политическим театром".

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Об этом пишет The Telegraph.

Один из собеседников издания заявил, что "Стармер забежал вперед с разговорами о наземных войсках, не понимая, о чем говорит".

Другой источник в оборонном ведомстве отметил, что инициативу Стармера не поддерживают ни Россия, ни США, а переговоры о создании коалиции осложняются тем, что "никто не знает, в чем заключается миссия".

"Что смогут сделать 10 тыс. миротворцев, находясь более чем в 400 км от линии фронта? Они не смогут даже защитить себя", — отметил он, напомнив о 700-тысячной российской армии в регионе. Также остаются непонятными вопросы о командовании, логистике и продолжительности такой миссии.

Однако другой источник сообщил The Telegraph, что оборонное ведомство Великобритании и ее союзники высоко оценивают настойчивость Кира Стармера и усилия британских военных в разработке детальных планов по обеспечению мира в Украине.

Это произошло на фоне сообщений о том, что Белый дом пообещал заключить мирное соглашение между Россией и Украиной до 20 апреля, когда в Западной и Православной церквях приходится Пасха.

Великобритания может отправить истребители в Украину для прикрытия миротворцев

Напомним, на прошлой неделе Стармер и военные руководители более 30 стран Европы обсудили возможность отправки британских истребителей Typhoon в Украину. Ожидается, что они будут гарантировать воздушное прикрытие войск, участвующих в миротворческой миссии.

Стармер уже пообещал ввести британские войска в Украину, если президент США Дональд Трамп успешно договорится с Путиным о мирном соглашении. Из-за неопределенности относительно того, предоставит ли США воздушное прикрытие Украине, Британия решила взять на себя инициативу.

Британия готова развернуть миротворческие войска в Украине

Ранее Стармер заявил, что его страна готова отправить свои войска в Украину для выполнения условий потенциального мирного соглашения. Он подчеркнул, что не принимает такое решение легкомысленно, поскольку речь идет о рисках для британских военных. Однако он считает, что миротворческая миссия поможет не только Украине, но и обеспечит безопасность всего континента.

Инициатива Лондона появилась на фоне новых дипломатических процессов по войне в Украине. Стармер сравнил это с ситуацией в Афганистане, когда США вели прямые переговоры с талибами, исключив правительство Афганистана.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присутствие войск партнеров в Украине может стать одним из самых эффективных инструментов принуждения России к миру. Однако он подчеркнул, что европейская миротворческая миссия не должна заменить Украине членство в НАТО.