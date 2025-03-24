Військові Британії відкинули план Стармера щодо миротворців в Україні

Британські військові з недовірою сприйняли план прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера відправити миротворців для підтримки мирної угоди в Україні, назвавши його “політичним театром”.

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Про це пише The Telegraph.

Один зі співрозмовників видання заявив, що "Стармер забіг уперед із розмовами про наземні війська, не розуміючи, про що говорить".

Інше джерело видання в оборонному відомстві зазначило, що ініціативу Стармера не підтримують ні Росія, ні США, а переговори про створення коаліції ускладнюються тим, що "ніхто не знає, у чому полягає місія".

"Що зможуть зробити 10 тис. миротворців, перебуваючи більш ніж за 400 км від лінії фронту? Вони не зможуть навіть захистити себе", - зазначив він, нагадавши про 700-тисячну російську армію в регіоні. Також залишаються незрозумілими питання про командування, логістику і тривалість такої місії.

Проте інше джерело повідомило The Telegraph, що оборонне відомство Великої Британії та її союзники високо оцінюють наполегливість Кіра Стармера та зусилля британських військових у розробці детальних планів для забезпечення миру в Україні.

Це сталося на тлі повідомлень про те, що Білий дім пообіцяв укласти мирну угоду між Росією та Україною до 20 квітня , коли в Західній і Православній церквах припадає Великдень.

Британія може відправити винищувачі в Україну для прикриття миротворців

Нагадаємо, на минулому тижні Стармер та військові керівники понад 30 країн Європи обговорили можливість відправки британських винищувачів Typhoon в Україну. Очікується, що вони гарантуватимуть повітряне прикриття військ, які візьмуть участь у миротворчій місії.

Стармер вже пообіцяв ввести британські війська в Україну, якщо президент США Дональд Трамп успішно домовиться з Путіним про мирну угоду. Через невизначеність щодо того, чи нададуть США повітряне прикриття Україні, Британія вирішила перебрати на себе ініціативу.

Британія готова розгорнути миротворчі війська в Україні

Раніше Стармер заявив, що його країна готова відправити свої війська до України для виконання умов потенційної мирної угоди. Він наголосив, що не приймає таке рішення легковажно, адже йдеться про ризики для британських військових. Проте він вважає, що миротворча місія допоможе не лише Україні, а й забезпечить безпеку всього континенту.

Ініціатива Лондона з'явилася на тлі нових дипломатичних процесів щодо війни в Україні. Стармер порівняв це з ситуацією в Афганістані, коли США вели прямі переговори з талібами, виключивши уряд Афганістану.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що присутність військ партнерів в Україні може стати одним із найефективніших інструментів для примусу Росії до миру. Проте він наголосив, що європейська миротворча місія не повинна замінити Україні членство в НАТО.