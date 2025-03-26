Європа відмовляється від ідеї відправлення миротворців до України, шукаючи альтернативи - Reuters

Через політичні, логістичні та можливі конфлікти з Росією та США, європейські країни змінюють підхід до забезпечення безпеки України, відмовляючись від ідеї відправлення військ на користь інших варіантів.

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Про це повідомляє Reuters.

27 березня у Франції відбудеться зустріч "коаліції охочих", яку скликають Франція та Велика Британія для України. Раніше Париж і Лондон розробляли плани щодо відправлення тисяч військових для забезпечення майбутнього припинення вогню в Україні. Проте дипломати вказують, що реалізація таких планів нині малоймовірна.

Але в той час, як Лондон і Париж тижнями працювали над планом відправки тисяч військових в Україну для допомоги в забезпеченні майбутнього припинення вогню, дипломати кажуть, що все більше визнають, що відправка таких сил не є найвірогіднішим результатом.

"Коли Україна була в кращому становищі, ідея відправити війська була привабливою. Але зараз, з ситуацією на місці та адміністрацією США, як вона є, це не дуже привабливо", - заявив один з європейських дипломатів.

Деякі європейські союзники не сприйняли перспективи відправлення військ без твердих гарантій США та міжнародного мандату. Їх хвилює вартість, нестача робочої сили та обладнання, і, зрештою, перспектива воювати з Росією.

Водночас високопоставлений європейський чиновник з питань оборони зазначив, що хоча ідея розміщення великих європейських військових контингентів в Україні відходить на другий план, це не виключає можливості відправлення окремих військових для навчання та іншої підтримки.

Хоча наразі відправлення значних європейських сухопутних сил вважається малоймовірним, цей варіант не виключається. Згідно з концептуальним документом для саміту, отриманим Reuters, розглядається можливість майбутньої підтримки України військовими силами як складової мирного врегулювання за підтримки США.

Європа могла б посилити свою роль у регіоні, збільшивши військову присутність у сусідніх з Україною країнах, наприклад, у Румунії, шляхом розширення існуючих сил НАТО (EFP) у Східній Європі, йдеться в матеріалі.

"Коаліція охочих"

15 березня Стармер провів онлайн-зустріч "коаліції охочих" з близько 25 світових лідерів, які погодилися сприяти встановленню миру в Україні. Приєдналися представники ЄС, НАТО, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Також у зустрічі брав участь президент Зеленський, який після цього заявив, що через тиждень імовірно організують ще одну зустріч партнерів на підтримку України. Як сказав глава держави, важливо, що ці зустрічі на підтримку України стають "майже щотижневими".

Британія хотіла відправити винищувачі в Україну для прикриття миротворців

Нагадаємо, на минулому тижні Стармер та військові керівники понад 30 країн Європи обговорили можливість відправки британських винищувачів Typhoon в Україну. Очікується, що вони гарантуватимуть повітряне прикриття військ, які візьмуть участь у миротворчій місії.

Стармер вже пообіцяв ввести британські війська в Україну, якщо президент США Дональд Трамп успішно домовиться з Путіним про мирну угоду. Через невизначеність щодо того, чи нададуть США повітряне прикриття Україні, Британія вирішила перебрати на себе ініціативу.

Раніше Стармер заявив, що його країна готова відправити свої війська до України для виконання умов потенційної мирної угоди. Він наголосив, що не приймає таке рішення легковажно, адже йдеться про ризики для британських військових. Проте він вважає, що миротворча місія допоможе не лише Україні, а й забезпечить безпеку всього континенту.