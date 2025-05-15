"Евровидение-2025": определены все финалисты (ВИДЕО)

По результатам второго полуфинала международного песенного конкурса "Евровидение-2025", проходящего в швейцарском Базеле, вечером 15 мая была определена десятка финалистов среди 16 стран-претендентов. Кроме того, представили свои выступления Великобритания, Германия и Франция, которые сейчас не соревновались, поскольку в финал попадают автоматически.

В частности, в финале оказались представители Литвы, Израиля, Армении, Дании, Австрии, Люксембурга, Финляндии, Латвии, Мальты и Греции. Соответственно завершили свое участие в фестивале Австралия, Грузия, Ирландия, Сербия, Чехия и Черногория.

Выступления стран, которые будут в финале

Кто в финал не попал

Тройка автоматических финалистов

Список финалистов был определен по результатам голосования аудитории непосредственно после выступлений конкурсантов в четверг. В частности, учитывались голоса британских, немецких и французских зрителей.

Также в качестве одной условной страны учитывается и совокупная аудитория из всех стран, не участвующих в Евровидении: такие пользователи могут проголосовать онлайн через мобильное приложение. Впрочем, до завершения финала "Евровидения" полученные в полуфиналах результаты подробно не раскрываются для сохранения интриги.

Напомним, что 13 мая состоялся первый полуфинал "Евровидения". Конкуренция в нем была ниже, поскольку соревновались лишь 15 стран. Финал же должен пройти в субботу, 17 мая.

Помимо 20 стран, прошедших из полуфиналов, в нем традиционно примут участие музыканты из стран "Большой пятерки" (Великобритании, Испании, Италии, Германии и Франции), а также страны, победившей в прошлом году и, соответственно, принимающей конкурс сейчас (Швейцарии).

Право же на проведение конкурса 2025 года, напомним, Швейцария завоевала благодаря победе Nemo с песней The Code на прошлогоднем конкурсе в шведском городе Мальме. Украина, которую представляли Jerry Heil и Alyona Alyona, заняла тогда третье место.