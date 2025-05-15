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"Євробачення-2025": визначено всіх фіналістів (ВІДЕО)

Еріка Вікман, Євробачення, Ich komme, мікрофон, виступ
Фінська співачка Еріка Вікман - серед фіналістів Євробачення-2025. Фото: eurovision.tv

За результатами другого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025", який проходить у швейцарському Базелі, ввечері 15 травня було визначено десятку фіналістів серед 16 країн-претендентів. Також представили свої виступи Велика Британія, Німеччина та Франція, які зараз не змагалися, оскільки до фіналу потрапляють автоматично.

Зокрема, у фіналі опинилися представники Литви, Ізраїлю, Вірменії, Данії, Австрії, Люксембургу, Фінляндії, Латвії, Мальти та Греції. Відповідно, завершили свою участь у фестивалі Австралія, Грузія, Ірландія, Сербія, Чехія та Чорногорія.

Наразі конкретний порядок виступів у фіналі невідомий, але сам список пісень, що до нього потрапили, виглядатиме наступним чином:

🇦🇱 Shkodra Elektronike - Zjerm
🇦🇲 Parg - Survivor
🇦🇹 JJ - Wasted Love
🇨🇭 Zoë Më - Voyage
🇩🇪 Abor & Tynna - Baller
🇩🇰 Sissal - Hallucination
🇪🇪 Tommy Cash - Espresso Macchiato
🇪🇸 Melody - Esa Diva
🇫🇮 Erika Vikman - Ich Komme
🇫🇷 Louane - Maman
🇬🇧 Remember Monday - What The Hell Just Happened?
🇬🇷 Klavdia - Asteromata
🇮🇱 Yuval Raphael - New Day Will Rise
🇮🇸 Væb - Róa
🇮🇹 Lucio Corsi - Volevo Essere Un Duro
🇱🇹 Katarsis - Tavo Akys
🇱🇺 Laura Thorn - La Poupée Monte Le Son
🇱🇻 Tautumeitas - Bur Man Laimi
🇲🇹 Miriana Conte - Serving
🇳🇱 Claude - C'Est La Vie
🇳🇴 Kyle Alessandro - Lighter
🇵🇱 Justyna Steczkowska - Gaja
🇵🇹 Napa - Deslocado
🇸🇪 KAJ - Bara Bada Bastu
🇸🇲 Gabry Ponte - Tutta L'Italia
🇺🇦 Ziferblat - Bird Of Pray

Виступи країн, що будуть у фіналі

Хто до фіналу не потрапив

Трійка автоматичних фіналістів

Перелік фіналістів було визначено за результатами голосування аудиторії безпосередньо після виступів конкурсантів у четвер. Зокрема, враховувалися голоси від британських, німецьких та французьких глядачів.

Також в якості однієї умовної країни враховується сукупна аудиторія з усіх країн, які не беруть участь у "Євробаченні": такі користувачі можуть проголосувати онлайн через мобільний застосунок. Втім, до завершення фіналу "Євробачення" отримані у півфіналах результати детально не розкриваються задля збереження інтриги.

Зазначимо, що 13 травня відбувся перший півфінал "Євробачення". Конкуренція у ньому була нижчою, адже змагалися всього 15 країн. Сам фінал має відбутися в суботу, 17 травня.

Як голосувати у фіналі

Окрім 20 країн, що пройшли з півфіналів, у фіналі "Євробачення" традиційно прийматимуть участь музиканти з країн "Великої п'ятірки" (Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини та Франції), а також країни, яка перемогла минулого року і, відповідно, приймає цьогорічний конкурс (Швейцарії).

У суботньому голосуванні братимуть участь усі 37 країн-учасниць, включаючи тих, що не пройшли до фіналу, а також аудиторія з усіх інших країн, прирівняна до однієї країни. На відміну від півфіналів, буде враховано і голоси національних професійних журі.

Голосування глядачів на конкурсі відбувається як онлайн через esc.vote, так і шляхом надсилання SMS із двозначним номером конкурсанта (у фіналі - відповідно, від 01 до 26). Голосувати за свою країну не можна.

Українська аудиторія має надсилати такі повідомлення на номер 7576. Вартість кожного становить 8,50 гривні. Максимум можна проголосувати 20 разів з одного номеру.

Нагадаємо, що право на проведення конкурсу 2025 року, нагадаємо, Швейцарія виборола завдяки перемозі Nemo з піснею "The Code" на минулорічному конкурсі у шведському місті Мальме. Україна, яку представляли Jerry Heil та Alyona Alyona, посіла тоді третє місце.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов