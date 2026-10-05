Глава Raiffeisen заявил о готовности выйти из России "уже завтра" несмотря на блокировку продаж

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) пока не наблюдает сигналов о возможном принудительном изъятии своего российского бизнеса, несмотря на то, что предыдущие попытки продать актив потерпели неудачу.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Руководитель группы отметил, что никогда не получал прямых заявлений по поводу возможной конфискации от представителей российских властей. В то же время, он признал, что для западных компаний в России сохраняется общий риск введения внешнего управления или изъятия активов.

По словам Геллерера, австрийский банк стремится оставить российский рынок в кратчайшие сроки и если бы была возможность выйти из России "уже завтра", он бы это сделал.

Почему австрийский банк не может уйти с рынка

Группа рассматривает возможность выхода из РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году. Еще в 2023 году банк публично заявлял о планах продать российское подразделение или вывести его из своей структуры.

Однако процесс заблокирован на государственном уровне:

осенью 2025 года стало известно, что российские власти заблокировали продажу Райффайзенбанка;

Кремль стремится сохранить присутствие банка в качестве финансового "шлюза" для денежных переводов в Европу и поддержки остатков экономических связей с западными странами;

представители RBI продолжают переговоры о продаже, но не могут спрогнозировать сроки сделки из-за препятствий со стороны властей РФ.

Райффайзенбанк остается крупнейшим среди российских банков, которые не попали под международные санкции, что делает его ключевым звеном для проведения внешнеторговых расчетов.

Напомним, ранее Raiffeisen Bank обвинили в помощи ВПК России обойти санкции на $1,2 млрд. Акции австрийской банковской группы Raiffeisen Bank International (RBI) рухнули на биржевых торгах более чем на 8% после обнародования расследования инвестиционного фонда Grizzly Research. Аналитики обвинили российское подразделение банка в систематическом участии в операциях по обходу западных санкций.