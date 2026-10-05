Глава Raiffeisen заявив про готовність вийти з Росії "вже завтра" попри блокування продажу

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI) наразі не спостерігає сигналів щодо можливого примусового вилучення свого російського бізнесу, попри те, що попередні спроби продати актив зазнали невдачі.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Reuters.

Керівник групи зазначив, що ніколи не отримував прямих заяв щодо можливої конфіскації від представників російської влади. Водночас він визнав, що для західних компаній у Росії зберігається загальний ризик запровадження зовнішнього управління або вилучення активів.

За словами Геллерера, австрійський банк прагне залишити російський ринок у найкоротші терміни і якби була можливість вийти з Росії "вже завтра", він би це зробив.

Чому австрійський банк не може піти з ринку

Група розглядає можливість виходу з РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Ще у 2023 році банк публічно заявляв про плани продати російський підрозділ або вивести його зі своєї структури.

Проте процес заблокований на державному рівні:

восени 2025 року стало відомо, що російська влада заблокувала продаж Райффайзенбанку;

Кремль прагне зберегти присутність банку як фінансовий "шлюз" для грошових переказів до Європи та підтримки залишків економічних зв'язків із західними країнами;

представники RBI продовжують переговори про продаж, але не можуть спрогнозувати строки угоди через перешкоди з боку влади РФ.

Наразі Райффайзенбанк залишається найбільшим серед російських банків, які не потрапили під міжнародні санкції, що робить його ключовою ланкою для проведення зовнішньоторговельних розрахунків.

Нагадаємо, раніше Raiffeisen Bank звинуватили у допомозі ВПК Росії обійти санкції на $1,2 млрд. Акції австрійської банківської групи Raiffeisen Bank International (RBI) обвалилися на біржових торгах більш ніж на 8% після оприлюднення розслідування інвестиційного фонду Grizzly Research. Аналітики звинуватили російський підрозділ банку в систематичній участі в операціях для обходу західних санкцій.