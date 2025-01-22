Главного психиатра ВСУ арестовали с возможностью выйти под залог

Шевченковский районный суд Киева арестовал главного психиатра Вооруженных сил Украины Олега Друзя на два месяца (до 20 марта) с возможностью выйти в залог в 49 миллионов гривен.

Как передает "Суспільне", такое ходатайство прокуроров о мере пресечения подозреваемому суд одобрил на заседании 22 января. Друзь будет находиться под стражей в лечебном учреждении до улучшения состояния его здоровья.

Адвокаты подозреваемого просили применить к нему меру пресечения, не предусматривающую заключение под стражу. В случае же определения суммы залога ее просили рассчитать исходя из возможностей Друзя и его семьи.

Защита при этом считает, что его задержание было незаконным. По словам адвоката, лишь 21 января Друзя выписали из реанимационного отделения. Тот якобы находился "в крайне тяжелом состоянии в карете скорой "под капельницами". Сам Друзь присутствовал на заседании суда. Также на нем были и медики. После оглашения решения суда фигурант отказался от комментариев.

В чем подозревают Друзя

Напомним, что накануне Служба безопасности Украины сообщила о задержании Друзя, который является заместителем председателя Центральной военно-врачебной комиссии и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Его подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации о своем имуществе. По данным следствия, главный психиатр ВСУ за время полномасштабной войны разбогател более чем на 1 миллион долларов.

В частности, установлено, что в течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел частный дом и два земельных участка в Обуховском районе Киевской области, две квартиры в Киеве, одну квартиру в Одессе и четыре автомобиля BMW. В ходе обысков у него следователи СБУ обнаружили также 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро.