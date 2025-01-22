Головного психіатра ЗСУ заарештували з можливістю вийти під заставу

Шевченківський районний суд Києва заарештував головного психіатра Збройних сил України Олега Друзя на два місяці (до 20 березня) з можливістю вийти під заставу в 49 мільйонів гривень.

Як передає "Суспільне", таке клопотання прокурорів щодо запобіжного заходу підозрюваному суд погодив на засіданні 22 січня. Зазначається, що Друзь перебуватиме під вартою в лікувальній установі до поліпшення стану його здоров'я.

Адвокати підозрюваного просили застосувати до нього запобіжний захід, який не передбачає взяття під варту. У разі ж визначення суми застави її просили розрахувати, виходячи з можливостей Друзя та його родини.

Захист при цьому вважає, що його затримання було незаконним. За словами адвоката, лише 21 січня Друзя виписали з реанімаційного відділення. Той нібито перебував "у вкрай тяжкому стані в кареті швидкої "під крапельницями". Сам Друзь був присутній на засіданні суду. Також на ньому перебували й медики. Після оголошення рішення суду фігурант відмовився від коментарів.

В чому підозрюють Друзя

Нагадаємо, що напередодні Служба безпеки України повідомила про затримання Друзя, який є заступником голови Центральної військово-лікарської комісії та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Його підозрюють в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації про своє майно. За даними слідства, головний психіатр ЗСУ за час повномасштабної війни розбагатів на понад 1 мільйон доларів.

Зокрема, встановлено, що протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав приватний будинок та дві земельні ділянки в Обухівському районі Київської області, дві квартири в Києві, одну квартиру в Одесі та чотири автомобілі BMW. Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також 152 тисячі доларів США та 34 тисяч євро.