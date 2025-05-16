ГОТ объявил закупку питания для ВСУ на 22,5 млрд грн

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" объявило закупки пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины на II полугодие 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что оборонное ведомство обеспечило выделение необходимого финансового ресурса для предварительного оглашения закупок в системе Prozorro, что позволит организовать качественные услуги питания в войсках в течение второго полугодия этого года.

Подробнее о закупках

Закупки объявлены на поставку во все регионы, кроме Киева и Киевской области, где действует обновленная модель обеспечения.

В новых договорах предусмотрен усиленный контроль качества, в частности, обязательные лабораторные исследования сладкосливочного масла и сыров, ставшие лидерами по количеству жалоб от военнослужащих. Теперь продукция этих категорий не сможет попасть в ВСУ без официального протокола от аккредитованной лаборатории. Это позволит уменьшить количество случаев поставки фальсификата в воинские части.

Новые договоры содержат дополнительные санкции для поставщиков за несогласованные замены товаров без корректировки заявки военными частями.

В настоящее время ГОТ обеспечил стабильное выполнение контрактов и с таном на данный момент:

отгружено более 160 млн кг продукции

доставлено более 103 млн л питьевой воды

осуществлено около 20 тыс. рейсов автотранспорта

обработано более 30 тыс. заявок от воинских частей.

В первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.