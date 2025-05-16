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ГОТ объявил закупку питания для ВСУ на 22,5 млрд грн

питание военных
Фото: Минобороны

Закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" объявило закупки пищевых продуктов для Вооруженных сил Украины на II полугодие 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что оборонное ведомство обеспечило выделение необходимого финансового ресурса для предварительного оглашения закупок в системе Prozorro, что позволит организовать качественные услуги питания в войсках в течение второго полугодия этого года.

Подробнее о закупках

Закупки объявлены на поставку во все регионы, кроме Киева и Киевской области, где действует обновленная модель обеспечения.

В новых договорах предусмотрен усиленный контроль качества, в частности, обязательные лабораторные исследования сладкосливочного масла и сыров, ставшие лидерами по количеству жалоб от военнослужащих. Теперь продукция этих категорий не сможет попасть в ВСУ без официального протокола от аккредитованной лаборатории. Это позволит уменьшить количество случаев поставки фальсификата в воинские части.

Новые договоры содержат дополнительные санкции для поставщиков за несогласованные замены товаров без корректировки заявки военными частями.

В настоящее время ГОТ обеспечил стабильное выполнение контрактов и с таном на данный момент:

  • отгружено более 160 млн кг продукции
  • доставлено более 103 млн л питьевой воды
  • осуществлено около 20 тыс. рейсов автотранспорта
  • обработано более 30 тыс. заявок от воинских частей.

В первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ГОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.

Автор:
Светлана Манько