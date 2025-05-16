ДОТ оголосив закупівлю харчування для ЗСУ на 22,5 млрд грн

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" оголосила закупівлі харчових продуктів для Збройних сил України на II півріччя 2025 року. Очікувана вартість – 22,5 млрд грн.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міноборони.

Зазначається, що оборонне відомство забезпечило виділення необхідного фінансового ресурсу для завчасного оголошення закупівель в системі Prozorro, що дозволить організувати якісні послуги харчування у військах протягом другого півріччя цього року.

Детальніше про закупівлі

Закупівлі оголошені на постачання у всі регіони, окрім Києва та Київської області, де діє оновлена модель забезпечення.

У нових договорах передбачено посилений контроль якості, зокрема, обов’язкові лабораторні дослідження солодковершкового масла та твердих сирів, що стали лідерами за кількістю скарг від військовослужбовців. Тепер продукція цих категорій не зможе потрапити до ЗСУ без офіційного протоколу від акредитованої лабораторії. Це дозволить зменшити кількість випадків постачання фальсифікату у військові частини.

Нові договори також містять додаткові санкції для постачальників за непогоджені заміни товарів без коригування заявки військовими частинами.

Наразі ДОТ забезпечив стабільне виконання контрактів і станом на зараз:

відвантажено понад 160 млн кг продукції

доставлено понад 103 млн л питної води

здійснено близько 20 тис. рейсів автотранспорту

опрацьовано понад 30 тис. заявок від військових частин.

У першому кварталі 2025 року закупівельна агенція Міністерства оборони України ДОТ наклала штрафні санкції на низку постачальників харчових продуктів для ЗСУ. Загальна сума стягнень перевищила 6 мільйонів гривень.